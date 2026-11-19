تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة واقتصادية يمكن تقديمها لأفراد الأسرة على الإفطار أو العشاء، وتأتي البطاطس المهروسة بالبيض ضمن الأكلات البسيطة التي تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، فضلًا عن إمكانية إضافة الجبن والتوابل للحصول على نكهة مختلفة.

وتعتمد طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بالبيض على مكونات متوفرة في معظم المنازل، ولا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير، ويمكن تقديمها بجانب الخبز البلدي والسلطة والمخللات.

مكونات البطاطس المهروسة بالبيض

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من اللبن.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كمون.

بقدونس مفروم للتزيين.

جبنة مبشورة حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالبيض

اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها، ثم قطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم. ضعي البطاطس في إناء به ماء مغلي ورشة ملح، واتركيها حتى تنضج تمامًا. صفي البطاطس من الماء واهرسيها جيدًا وهي ساخنة حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات. أضيفي الزبدة واللبن تدريجيًا مع التقليب للحصول على قوام كريمي. في وعاء منفصل، اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود والكمون. أضيفي البيض إلى البطاطس المهروسة وقلبي المكونات جيدًا على نار هادئة حتى ينضج البيض تمامًا. يمكن إضافة الجبنة المبشورة وتقليبها حتى تذوب، ثم ارفعي الخليط من على النار. زيني الوجه بالبقدونس المفروم وقدمي البطاطس ساخنة.

سر نجاح البطاطس المهروسة بالبيض

للحصول على بطاطس مهروسة بقوام ناعم وطعم مميز، يفضل هرس البطاطس وهي ساخنة، وإضافة اللبن تدريجيًا حتى لا يصبح الخليط سائلًا، مع استخدام نار هادئة عند إضافة البيض لضمان نضجه دون جفاف البطاطس.

كما يمكن إضافة الجبن الشيدر أو الموتزاريلا حسب الرغبة، أو وضع الخليط في صينية وإدخاله الفرن لبضع دقائق حتى يحصل الوجه على لون ذهبي شهي.

طريقة تقديم البطاطس المهروسة بالبيض

يمكن تقديم البطاطس المهروسة بالبيض كوجبة إفطار أو عشاء، بجانب الخبز البلدي والخيار والطماطم، كما يمكن تناولها مع السلطة الخضراء لتصبح وجبة متنوعة وسهلة التحضير.