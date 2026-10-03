طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا.. جديدة ومختلفة

بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا، فيما يلي…

مقادير بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا



● بطاطس مسلوقة

● زبدة

● لبن

● صلصة بيتزا

● زيتون حلقات

● فلفل ألوان جوليان

● سوسيس حلقات

للوجه:

● موتزاريلا مبشورة





طريقة تحضير بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا



تخلط البطاطس الساخنة مع الزبدة واللبن حتى تمام التجانس

يشوح السوسيس في قليل من الزيت

ثم يشوح الفلفل في قليل من الزيت

في بايركس يوضع البطاطس

ثم تضاف صلصة البيتزا

ثم يضاف السوسيس والزيتون والفلفل

وتضاف الموتزاريلا على الوجه

وتطهى في الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة