جامعة قناة السويس تتوج بالمركز الثاني في أفضل تنظيم لاستقبال الشعلة و20 ميدالية ودرع المستوى الأول

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، اختتمت جامعة قناة السويس مشاركتها في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، بتحقيق مجموعة من النتائج والتكريمات في مختلف المجالات.

وشهد الحفل الختامي، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنيا، تتويج جامعة قناة السويس بدرع المركز الثاني في مسابقة أفضل تنظيم لاستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية، حيث قام الأستاذ الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، بتسليم الدرع إلى الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، و عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى أبو سريع، مسئول الاتصال بفعاليات اللقاء.

كما تسلمت جامعة قناة السويس، خلال مراسم الحفل الختامي، درع المشاركة العام، تقديرًا لمشاركتها الفعالة في هذا الملتقى القومي الكبير.



وتوجت المشاركة الطلابية لجامعة قناة السويس بحصد 20 ميدالية متنوعة في عدد من المنافسات، حيث حققت الجامعة في النشاط الرياضي ميداليتين ذهبيتين في منافسات الزوجي طالبات، وميدالية فضية في منافسات الفردي طالبات، وميدالية برونزية في منافسات الفردي طلبة.



وفي النشاط الفني، حصلت الجامعة على الميدالية الفضية في مسابقة الفنون التشكيلية «النحت»، إلى جانب 12 ميدالية برونزية لطلاب فريق الكورال.

وفي النشاط العلمي والتكنولوجي، حصدت الجامعة الميدالية الذهبية في مسابقة قصة الخيال العلمي، وميداليتين فضيتين للفريق العلمي في مسابقة الجهاز الإلكتروني.



وفي مجال الجوالة والخدمة العامة، حصلت جامعة قناة السويس على درع المستوى الأول في أحد عشر مجالًا كشفيًا، هي: الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والاقتصاد والمواطنة، والتطلع للقيادة، والكرنفال، والتقاليد والفنون الكشفية، والفنون والآداب، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والصحة والرياضة، والقيم والاتجاهات الكشفية.

كما حقق منتخب جوالة جامعة قناة السويس عددًا من الجوائز الفردية، تمثلت في حصوله على لقب القائد المثالي على مستوى الجامعات المشاركة، والمسامرة المثالية على مستوى الجامعات المشاركة، إلى جانب لقب الجوال المثالي والجوالة المثالية على مستوى الوفد.

وتأتي هذه النتائج والتكريمات في إطار دعم إدارة جامعة قناة السويس، بقيادة الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، للأنشطة الطلابية، وحرصها على توفير الإمكانات اللازمة لظهور وفد الجامعة بالمظهر المشرف الذي يعكس تاريخ ومكانة جامعة قناة السويس، مع التأكيد المستمر على الالتزام والانضباط والتمثيل المشرف للجامعة في مختلف الفعاليات واللقاءات الطلابية.

يُذكر أن جامعة قناة السويس شاركت في أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر ببعثة ضمت 125 مشاركًا ومشاركة، مثلوا ست إدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، هي: إدارة النشاط الرياضي، وإدارة النشاط الفني، وإدارة الجوالة والخدمة العامة، وإدارة النشاط الثقافي، وإدارة النشاط الاجتماعي، وإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

وظهر وفد جامعة قناة السويس طوال فعاليات اللقاء بمظهر مشرف، عكس التزام الطلاب بتعليمات السادة المشرفين، إلى جانب مشاركتهم المتميزة في مختلف المنافسات والأنشطة الجامعية على مدار فترة اللقاء.