وكالة الطاقة الدولية: الإفراج عن 325 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم السبت، الإفراج عن نحو 325 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل تعهدت الدول الأعضاء بإتاحتها للسوق في إطار التحرك الجماعي الذي أعلنته الوكالة في مارس الماضي.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع، إن تأثيرات أزمة مضيق هرمز على أسواق الطاقة لا تزال حادة، ولا سيما في أسواق الديزل، مؤكدا استمرار الوكالة في العمل على دعم أمن الطاقة.

وبحسب بيان مشترك لقادة مجموعة السبع أصدره قصر الإليزيه أمس، ستتيح دول المجموعة، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل ومنتجات نفطية أخرى من احتياطياتها خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية البالغ عددهم 32 دولة قد وافقوا بالإجماع في 11 مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ للأسواق، في أكبر تحرك من نوعه في تاريخ الوكالة.