سعر الجنيه الذهب في السعودية .. آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، ثباتا؛ بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية، إذ تراجعت سعر الأوقية بنحو 0.9%.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات gold-price-today.

سعر الجنيه الذهب في السعودي اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم السبت نحو 3492 ريالا.

أسعار الأعيرة الذهبية في السعودية اليوم السبت

وتداول سعر الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً، في محالات الصاغة بالسعودية عند 498.75 ريال.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 457.25 ريال.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجاً في سوق المشغولات الذهبية، لنحو 436.50 ريال.

أما سعر الذهب عيار 18، الذي يفضله كثير من المشترين في المجوهرات العصرية والأقل سعرا ، فبلغ سعره 374.25 ريال للجرام الواحد.

سعر الأونصة اليوم

وعلى صعيد الأونصة، وهي الوحدة المعتمدة في التداول العالمي، سجلت 15,515.75 ألف ريال في السوق المحلية.

سعر الأونصة عالميا

بينما بلغ سعره الأونصة في البورصة العالمية نحو 4137.53 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب في السعودية

تتأثر أسعار الذهب في السعودية بعوامل عدة، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، وحركة الدولار الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويرتبط الريال السعودي بالدولار بسعر صرف ثابت، ما يجعل الأسعار المحلية تتحرك تبعاً للأسعار العالمية، مع إضافة تكاليف التشغيل وهوامش الربح.