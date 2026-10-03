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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
أسماء عبد الحفيظ

من أكثر العادات التي أصبحت جزءًا من يومنا أن نترك شاحن الهاتف في مقبس الكهرباء بعد الانتهاء من الشحن، خصوصًا إذا كان المقبس بجوار السرير أو في مكان سهل الوصول إليه. وبمرور الوقت يتحول الأمر إلى عادة تلقائية، من غير ما نفكر: هل الشاحن وهو فاضي من الموبايل بيسحب كهرباء أصلًا؟

شاحن الكهرباء هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

قال مهندس الكهرباء حاتم السيد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الشاحن المتصل بالمقبس يمكن أن يستهلك قدرًا بسيطًا من الكهرباء حتى في حالة عدم توصيل الهاتف به. لكن هذا الاستهلاك عادة يكون محدودًا، ويختلف حسب تصميم الشاحن وكفاءته وجودته.

هل الشاحن يسحب كهرباء وهو من غير موبايل؟

عند توصيل الشاحن بالكهرباء، تظل بعض مكوناته الإلكترونية متصلة بمصدر الطاقة، وبالتالي قد يظل هناك استهلاك كهربائي حتى لو لم يكن الهاتف موصولًا بالشاحن.

وتسمي الجهات المختصة هذا النوع من الاستهلاك بـ«استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد»، وهو مصطلح يشير إلى الكهرباء التي يستهلكها الجهاز عندما يكون متصلًا بالمصدر لكنه لا يؤدي وظيفته الأساسية. وتوضح وزارة الطاقة الأمريكية أن قياس هذا الاستهلاك يتم للأجهزة المتصلة بمصدر الكهرباء حتى عندما تكون في أوضاع منخفضة الطاقة.

لكن لا يصح القول إن كل شاحن يستهلك نفس الكمية، لأن الأمر يختلف من موديل إلى آخر، كما أن الشواحن الحديثة أصبحت أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

هل الشاحن وحده ممكن يرفع فاتورة الكهرباء؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟ 

لو عندك شاحن واحد متروك في المقبس، فمن غير المتوقع أن يكون استهلاكه وحده سببًا في ارتفاع ملحوظ في فاتورة الكهرباء.

المشكلة تبدأ عندما يكون في المنزل عدد كبير من الأجهزة والشواحن التي تظل متصلة بالكهرباء لساعات طويلة دون استخدام. فالاستهلاك الصغير لكل جهاز يمكن أن يتراكم مع الوقت.

ولهذا تنصح وزارة الطاقة الأمريكية بفصل شواحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام، باعتبارها من الأجهزة التي يمكن أن تستهلك طاقة أثناء عدم استخدامها.

بمعنى آخر، فصل الشاحن لن يصنع فرقًا ضخمًا في الفاتورة بمفرده، لكنه عادة بسيطة لا تحتاج مجهودًا، ويمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء عندما تتكرر مع عدة أجهزة.

هل ترك الشاحن في الكهرباء خطر؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

هنا الموضوع لا يتعلق فقط باستهلاك الكهرباء.

الشاحن الجيد والسليم ليس بالضرورة مصدر خطر لمجرد بقائه في المقبس، لكن وجود عيوب أو تلف في الشاحن أو الكابل أو المقبس يغير الأمر.

ومن العلامات التي تستدعي التوقف عن استخدام الشاحن وجود سخونة شديدة، أو رائحة غريبة، أو شرر، أو آثار احتراق، أو تشققات وتلف واضح.

وتحذر هيئة السلامة الكهربائية البريطانية من استخدام الشواحن التالفة أو غير المطابقة للمواصفات، كما توصي بإبعاد الشاحن عن المياه ومصادر الحرارة، وعدم تغطيته أثناء الاستخدام، وفصل الشواحن عند عدم الحاجة إليها.

الشاحن الرخيص ممكن يكون المشكلة

السعر المنخفض ليس وحده دليلًا على أن الشاحن خطير، لكن شراء شاحن مجهول المصدر أو مقلد قد يعرضك لمخاطر لا تستحقها.

لذلك، عند شراء شاحن جديد، اختاري منتجًا من شركة موثوقة ومن مكان بيع معروف، وتأكدي من أنه متوافق مع هاتفك.

وتحذر جهات السلامة الكهربائية من الشواحن المقلدة أو منخفضة الجودة، لأنها قد لا تلتزم بمعايير السلامة المطلوبة.

5 حاجات اعمليها مع الشاحن

1. افصليه بعد الانتهاء من استخدامه
لو مش محتاجة الشاحن، فصله من المقبس هو أبسط طريقة لتجنب استهلاك وضع الاستعداد.

2. متستخدميش شاحن أو كابل تالف
أي قطع أو تشقق أو تغير واضح في شكل الكابل يستحق الاستبدال.

3. متغطيش الشاحن أثناء الشحن
خليه في مكان مفتوح وجيد التهوية، وبعيدًا عن السرير والبطاطين والأقمشة.

4. راقبي درجة حرارته
ارتفاع الحرارة بشكل غير معتاد أو ظهور رائحة احتراق يستدعي إيقاف استخدامه وفصله عن الكهرباء إذا كان ذلك آمنًا.

5. ابعديه عن المياه
لا تستخدمي الشاحن بالقرب من مصادر المياه أو في مكان رطب، لأن الكهرباء والمياه تركيبة خطرة.

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بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

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