الوقود بكام اليوم؟ أسعار البنزين والسولار 3 أكتوبر 2026

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم، السبت 3 أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار متابعة المواطنين لحركة أسعار الوقود في السوق المصرية، وعدم الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة أو خفض أسعار البنزين والسولار حتى وقت إعداد التقرير.

وبحسب أحدث البيانات المنشورة اليوم، سجل بنزين 95 سعر 24 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، في حين بلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر. وتؤكد وزارة البترول الأسعار المعروضة حاليًا للمنتجات البترولية عند هذه المستويات.

وتتزامن متابعة أسعار الوقود مع استمرار الاهتمام بما إذا كانت هناك قرارات جديدة بشأن الأسعار، في ظل ما يتردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالات تحريك أسعار البنزين والسولار، بينما لا يوجد حتى وقت إعداد التقرير إعلان رسمي جديد بتغيير الأسعار.

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ما أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

جاءت أسعار الوقود المعلنة اليوم، السبت 3 أكتوبر 2026، عند المستويات الآتية، حيث سجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، بينما بلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.

وتحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام واسع من المواطنين وأصحاب السيارات، خاصة مع متابعة أي تغيرات جديدة في أسعار الوقود، إذ تمثل الأسعار الحالية المستوى المطبق في محطات الوقود وفق أحدث البيانات المتاحة اليوم.

بكام سعر بنزين 95 اليوم

بلغ سعر بنزين 95 اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 نحو 24 جنيهًا للتر، وهو السعر الوارد ضمن قائمة أسعار الوقود الحالية التي يجري تطبيقها في السوق.

ويأتي سعر بنزين 95 ضمن الأسعار التي يترقب المواطنون أي تعديل جديد عليها، بالتزامن مع متابعة تطورات أسعار المنتجات البترولية وما إذا كانت ستصدر بشأنها قرارات جديدة.

بكام سعر بنزين 92 اليوم

سجل سعر بنزين 92 اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 نحو 22.25 جنيه للتر، وفق الأسعار المعلنة حاليًا.

ويعد بنزين 92 من أكثر أنواع الوقود التي تحظى باهتمام أصحاب السيارات، لذلك يتزايد البحث عن سعره بصورة مستمرة بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية.

بكام سعر بنزين 80 اليوم

بلغ سعر بنزين 80 اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 نحو 20.75 جنيه للتر، وفق قائمة الأسعار الحالية.

ويأتي سعر بنزين 80 ضمن أسعار الوقود التي استقرت اليوم دون الإعلان عن قرار جديد بتحريك الأسعار، وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم.

بكام سعر السولار اليوم

بلغ سعر السولار اليوم، السبت 3 أكتوبر 2026، نحو 20.50 جنيه للتر، وهو المستوى المعلن حاليًا في السوق.

ويأتي استقرار سعر السولار بالتزامن مع استمرار متابعة المواطنين لأي مستجدات بشأن أسعار الوقود، خاصة مع تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادات محتملة، دون صدور قرار رسمي جديد حتى وقت إعداد التقرير.

ما أسعار الغاز اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

استقرت أسعار الغاز اليوم، السبت 3 أكتوبر 2026، عند المستويات الواردة في النص، حيث سجلت أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما بلغت أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا، وسجل غاز تموين السيارات نحو 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وتأتي هذه الأسعار ضمن المنتجات التي تحظى بمتابعة المواطنين بالتزامن مع البحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم، خاصة سعر أسطوانة الغاز وغاز تموين السيارات.

وتؤكد البيانات المنشورة حاليًا استمرار هذه المستويات دون إعلان تعديل جديد حتى وقت إعداد التقرير.

بكام أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم

بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفق الأسعار الواردة.

ويأتي سعر الأسطوانة ضمن أسعار الغاز التي يبحث عنها المواطنون بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار وحركة أسعار المنتجات البترولية.

بكام أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم

بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفق البيانات الواردة.

ويستمر البحث عن سعر أسطوانة الغاز ضمن الموضوعات المرتبطة بأسعار الوقود والغاز في السوق المحلية.

بكام غاز تموين السيارات اليوم

بلغ سعر غاز تموين السيارات نحو 13 جنيهًا للمتر المكعب اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفق الأسعار الواردة في النص.

ويأتي سعر غاز تموين السيارات ضمن قائمة الأسعار التي يترقبها أصحاب المركبات بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار اليوم.

هل ارتفعت أسعار البنزين والسولار اليوم

لم يصدر حتى وقت إعداد التقرير أي إعلان رسمي جديد بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار، وتؤكد أحدث البيانات المنشورة اليوم استمرار الأسعار عند المستويات الحالية، دون صدور قرار رسمي جديد بتحريكها.

وتأتي حالة الاستقرار الحالية بالتزامن مع استمرار متابعة ما ستسفر عنه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بينما تظل الأسعار المعلنة حاليًا هي الأسعار المطبقة في السوق وفق أحدث البيانات المتاحة.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار الوقود اليوم

لا توجد حتى وقت إعداد التقرير زيادة جديدة معلنة رسميًا في أسعار الوقود اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بينما تستمر أسعار البنزين والسولار والغاز عند مستوياتها الحالية.

وأكدت البيانات المنشورة اليوم أن الأنباء المتداولة بشأن تحريك الأسعار لا تمثل قرارًا رسميًا جديدًا، مع استمرار متابعة ما سيصدر عن الجهات المختصة بشأن أسعار المنتجات البترولية.

ماذا قالت وزارة البترول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

أوضحت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي لم تعقد اجتماعها بعد، وبالتالي تظل الأسعار الحالية دون تغيير في الوقت الراهن، وفق المعلومات الواردة في النص.

كما أكدت الوزارة أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود لا تستند إلى قرارات رسمية، مشيرة إلى أن تحديد أي تحركات جديدة في الأسعار سيكون مرتبطًا بما تسفر عنه نتائج الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأسواق والمواطنون أي مستجدات تتعلق بأسعار البنزين والسولار، مع استمرار تطبيق الأسعار المعلنة حاليًا وعدم وجود قرار رسمي جديد حتى وقت إعداد التقرير.

ما أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر.

سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر السولار: 20.50 جنيه للتر.

سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وتظل هذه الأسعار هي المستويات الواردة في النص والمتوافقة مع أحدث بيانات الأسعار المتاحة اليوم، مع عدم الإعلان عن قرار جديد لتحريك أسعار البنزين والسولار حتى وقت إعداد التقرير.