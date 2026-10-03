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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اختبار في سن الـ13 يكشف خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.. دراسة توضح العلاقة

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن أداء الأطفال في اختبار لقياس الاستدلال المنطقي في سن 13 عامًا قد يرتبط باحتمالات الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر، إذ ارتبطت الدرجات الأعلى في هذا الاختبار بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بعد عقود طويلة.

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تابع باحثون في السويد آلاف الأشخاص على مدى عقود، لدراسة العلاقة بين القدرات المعرفية خلال مرحلة المراهقة وخطر الإصابة بأمراض مزمنة، من بينها الخرف.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى في اختبارات الاستدلال المنطقي خلال المراهقة كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من العمر، حتى بعد مراعاة عوامل أخرى، مثل المستوى التعليمي وبعض الأمراض المزمنة.

نُشرت الدراسة في مجلة Alzheimer’s Research & Therapy، وشملت المجموعة الأساسية 10 آلاف و539 شخصًا سويديًا وُلدوا عام 1948، وخضعوا لاختبارات معرفية في عام 1961، عندما بلغوا نحو 13 عامًا.

وقيّم الباحثون ثلاث قدرات معرفية رئيسية، هي الاستدلال المنطقي، والقدرات اللفظية، والقدرات المكانية، ثم تابعوا المشاركين حتى نوفمبر 2025، بالاستعانة بالسجلات الوطنية للمستشفيات والوفيات لرصد تشخيصات الخرف وأمراض أخرى.

وخلال فترة المتابعة، سُجلت 287 حالة خرف، بما يعادل 2.7% من المشاركين في المجموعة الأساسية، مع الإشارة إلى احتمال وجود حالات لم تُسجل رسميًا.

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

الاستدلال المنطقي ارتبط بانخفاض خطر الخرف بنسبة 16%

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات أعلى في اختبار الاستدلال المنطقي في سن 13 عامًا ارتبطت لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بانخفاض نسبته 16% مقارنة بأصحاب الدرجات الأقل، وفقًا لتحليل الباحثين.

كما ارتبطت كل نقطة إضافية في الاختبار بانخفاض قدره 2% في احتمالات الإصابة بالخرف.

وفي المقابل، لم يجد الباحثون علاقة مماثلة بين نتائج اختبارات القدرات اللفظية والمكانية وخطر الإصابة بالخرف.

ولم تقتصر الدراسة على المجموعة الأساسية، إذ كرر الفريق التحليل باستخدام مجموعة أخرى ضمت 19 ألفًا و919 شخصًا من مواليد عام 1953، وأظهرت النتائج ارتباط الدرجات الأعلى في الاستدلال المنطقي بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 15%.

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

ما الاستدلال المنطقي؟ وكيف يقيسه الاختبار؟

الاستدلال المنطقي هو القدرة على اكتشاف الأنماط والعلاقات بين المعلومات، واستخدامها للوصول إلى استنتاجات أو حل المشكلات.

ويمكن أن تتضمن الاختبارات المستخدمة لقياس هذه المهارة استكمال تسلسلات الأرقام، والتعرف على الأنماط المتكررة، وتحديد العنصر المختلف بين مجموعة من العناصر.

وفي الدراسة، طُلب من المراهقين استنتاج الرقم التالي في سلسلة عددية، واختيار الكلمات المضادة من بين عدة خيارات، وتصور الأشكال التي قد تنتج عن طي قطعة من المعدن.

أما اختبارات القدرات اللفظية، فتشمل مهام مثل فهم المقروء وبناء الجمل، بينما تقيس الاختبارات المكانية القدرة على تصور الأشياء والأشكال والتعامل معها ذهنيًا.

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

كيف يمكن أن ترتبط مهارات التفكير بصحة الدماغ مستقبلًا؟

طرح الباحثون عدة تفسيرات محتملة للعلاقة التي رصدوها، من بينها أن مهام الاستدلال المنطقي تنشط شبكة عصبية في الدماغ تُعرف باسم الشبكة الجبهية الجدارية، وتشارك في التحكم بالعمليات المعرفية والذاكرة العاملة.

وأشاروا إلى أن بعض الوظائف المرتبطة بهذه الشبكة قد تتأثر بالتغيرات المعرفية المصاحبة للخرف، وهو ما قد يساعد في تفسير الارتباط بين أداء الاختبار في سن مبكرة وخطر الإصابة بالمرض لاحقًا.

كما طرح الفريق احتمال ارتباط النتائج بما يُعرف بسلامة الأنظمة الوظيفية في الجسم؛ إذ قد ترتبط القدرات المعرفية الأقوى في بداية الحياة بأداء أفضل عبر أنظمة متعددة، تشمل الدماغ والقلب والتمثيل الغذائي.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن هذه التفسيرات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن النتائج لا تثبت أن تنمية الاستدلال المنطقي في الطفولة تمنع الإصابة بالخرف.

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

هل أمراض القلب والسكري وحدها تفسر الإصابة بالخرف؟

درس الباحثون أيضًا بعض الأمراض المزمنة المرتبطة بتراجع القدرات المعرفية، ومنها أمراض القلب والسكري، إذ قد يرتبط كلاهما بتغيرات في الأوعية الدموية والالتهابات التي تؤثر في صحة الدماغ.

لكن الدراسة أشارت إلى أن 58% من المشاركين الذين شُخصت إصابتهم بالخرف لم تكن لديهم هذه الحالات، ما يعني أن صحة الأوعية الدموية لا تفسر وحدها جميع حالات الإصابة بالمرض.

وأخذ الباحثون في الاعتبار المستوى التعليمي للمشاركين ووالديهم، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، إلا أنهم أقروا بأنهم لم يتمكنوا من تقييم جميع العوامل المحتملة، ومنها الظروف الصحية قبل الولادة، والعوامل الوراثية، ونمط الحياة خلال مرحلة البلوغ، والأنواع المختلفة للخرف.

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

هل يمكن التنبؤ بالخرف من اختبارات الطفولة؟

تشير النتائج إلى أن بعض القدرات المعرفية في مرحلة المراهقة قد ترتبط بخطر الإصابة بالخرف بعد عقود، لكنها لا تعني أن نتيجة اختبار واحدة يمكنها التنبؤ بمصير الفرد أو تحديد ما إذا كان سيصاب بالمرض.

كما أن الدراسة رصدت علاقة إحصائية، ولم تثبت أن ارتفاع درجات الاستدلال المنطقي يمنع الخرف بصورة مباشرة. ويحتاج الباحثون إلى دراسات إضافية لفهم طبيعة هذه العلاقة، ومعرفة ما إذا كان دعم النمو المعرفي خلال الطفولة والمراهقة يمكن أن يسهم في تقليل خطر الإصابة مستقبلًا.

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القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

اختبار في سن الـ13 يكشف خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.. دراسة توضح العلاقة

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

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