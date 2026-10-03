روسيا تهدد بمواصلة استهداف كييف وتحذر الأجانب من البقاء في أوكرانيا

هددت روسيا بمواصلة شن هجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى، محذرة المواطنين الأجانب- بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية- من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن القوات المسلحة الروسية ستواصل «شن هجمات مستهدفة بشكل منهجي على المنشآت العسكرية في كييف ومدن أوكرانية أخرى»، في إطار ما وصفته بأنه رد على «الأعمال الإرهابية التي تشنها أوكرانيا ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية» في روسيا.

وأضافت الوزارة أنها «تحذر مجددًا» المواطنين الأجانب، بمن فيهم العاملون في البعثات الدبلوماسية، من البقاء في الأراضي الأوكرانية أو السفر إليها.

ولم تحدد الوزارة في بيانها طبيعة المنشآت التي قالت إن الهجمات الروسية تستهدفها، فيما تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.