محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة انتصارات أكتوبر

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة إطلاق قافلة لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة في إطار الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبالتعاون مع حزب حماة الوطن بما يعكس قيم التكافل والتعاون المجتمعي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والمهندس طارق عبد العظيم سليمان، الأمين العام المساعد للحزب والدكتور نافع عبد الهادي أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يمثل مناسبة لتجسيد قيم التكافل والتعاون المجتمعي مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار المبادرات المجتمعية التي تستهدف الأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على دعم جهود الحماية الاجتماعية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة.

وثمّن المحافظ جهود حزب حماة الوطن في تنظيم الفعالية والمشاركة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات والمؤسسات المجتمعية يسهم في تنفيذ المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين وتعزيز مظلة الدعم للأسر المستحقة.