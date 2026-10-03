كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

بالنسبة لمعظم الأشخاص، يبدأ يومهم الآن بشاشة، لا بفكرة. تفتح العيون، تمتد اليد إلى الهاتف، ويبدأ الإبهام بالتمرير، غالباً قبل أن يجلسوا حتى. يبدو الأمر غير ضار. لكن علماء النفس يقولون إنه ليس كذلك.

ما يحدث في الدماغ



عندما تستيقظ بشكل طبيعي، يمر جسمك بما يُعرف باستجابة الكورتيزول للاستيقاظ، وهي عبارة عن ارتفاع تدريجي وصحي في هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، مما يساعدك على استعادة كامل تركيزك. هذه العملية موثقة جيدًا في أبحاث النوم، وتتم عادةً بسلاسة خلال النصف ساعة الأولى بعد الاستيقاظ، مما يمنح الدماغ الوقت الكافي للانتقال من حالة الراحة إلى حالة اليقظة الكاملة بوتيرته الخاصة.

يُقاطع تفقد الهاتف هذا التحسن التدريجي في النشاط. فبحسب ألفريدو رودريغيز-مونيوز، أستاذ علم النفس في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، فإن النظر إلى الهاتف فور الاستيقاظ يدفع الدماغ "من حالة الاسترخاء إلى حالة التأهب في غضون ثوانٍ". فبدلاً من بدء اليوم بهدوء، يُستدعى الجهاز العصبي مباشرةً إلى وضع الاستجابة السريعة، غالباً قبل تناول وجبة الإفطار. ومع مرور الوقت، قد يُشعرك هذا بالتوتر والقلق في الصباح قبل حدوث أي مشكلة.

هنا يكمن قصور مفهوم "الإدمان". فكل إشعار، أو إعجاب، أو رسالة، هو ما يسميه علماء النفس مكافأة متغيرة، وهو نفس هيكل العوائد غير المتوقع الذي يجعل التوقف عن استخدام ماكينات القمار صعبًا. لا تعرف أبدًا ما إذا كان الفحص التالي سيحمل أخبارًا سارة، أو سيئة، أو لا شيء على الإطلاق، وهذا الغموض هو ما يدفع الدماغ للعودة إليه باستمرار. وهذا جزء من سبب شعورنا بأن الرغبة في التحقق من الهاتف أول شيء في الصباح تلقائية وليست اختيارية، ولماذا نادرًا ما تكفي قوة الإرادة وحدها لحل هذه المشكلة.

لا تقتصر التأثيرات على الحالة المزاجية فحسب. فقد وجدت دراسة نُشرت في فبراير 2025 في مجلة PNAS Nexus، والتي قام فيها الباحثون بحجب الإنترنت عن أكثر من 450 مستخدمًا للهواتف الذكية لمدة أسبوعين، تحسنًا حقيقيًا وقابلًا للقياس بمجرد انقطاع الاتصال. أظهر المشاركون تحسنًا في التركيز المستمر، وتحسنًا في الصحة النفسية، وارتفاعًا في مستوى الرفاهية العامة. وكان التحسن في التركيز مماثلًا لعكس ما يقارب عقدًا من التدهور المرتبط بالتقدم في السن، وكان انخفاض أعراض الاكتئاب أكبر مما يُلاحظ عادةً مع الأدوية المضادة للاكتئاب.

لماذا تُعدّ الدقائق القليلة الأولى مهمة؟



يقول الباحثون الذين يدرسون هذا النمط إن المشكلة لا تكمن في وقت استخدام الشاشة بشكل عام، بل في التوقيت. فالدقائق الأولى بعد الاستيقاظ هي الفترة التي يكون فيها الدماغ أكثر حساسية لأي مدخلات يتلقاها. ويمكن أن تخلق رسائل البريد الإلكتروني المعلقة، أو الأخبار السيئة، أو سيل الرسائل في تلك الفترة، حالة من القلق تستمر طوال اليوم، حتى وإن لم يكن من الضروري الاطلاع على أي منها فورًا.



الحل الذي يشير إليه الباحثون ليس جذرياً. ببساطة، تأخير استخدام الهاتف لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة بعد الاستيقاظ يمنح الدماغ وقتاً للانتقال تدريجياً، من خلال التعرض للضوء الطبيعي، أو بضع دقائق من الهدوء، أو تناول وجبة الإفطار دون استخدام الشاشة. لا يعني هذا التخلي عن الهاتف نهائياً، بل يعني فقط منح الدماغ الوقت الكافي للاستيقاظ.

لذا، في المرة القادمة التي تستيقظ فيها وتمد يدك إلى هاتفك بدافع العادة، قد يكون من المفيد التوقف قليلاً. ليس لأنك مدمن، بل لأن عقلك يطلب بداية أبطأ مما يمكن أن يوفره له الإشعار.