السلطات الباكستانية تعلن مقتل 11 إرهابيا مدعوما من جهات خارجية

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت ، القضاء على 11 إرهابيا مدعوما من جهات خارجية خلال عمليات أمنية متفرقة في إقليمي "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان" الحدوديين.

وأوضحت السلطات أن قوات الأمن تمكنت من تنفيذ عملية أمنية استخباراتية بمنطقة "جنوب وزيرستان" في إقليم "خيبر بختونخوا"، استهدفت خلالها مسلحين ما أدى لمقتل خمسة منهم وتدمير مخابئ ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وذلك حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وفي إقليم "بلوشستان"، شنت القوات هجوما على جماعة مسلحة ما أدى إلى اشتباك أتبعه هجوم من قبل المسلحين على نقطة أمنية خلال محاولتهم الفرار بعد المواجهة الأمنية، مشيرة إلى أن المواجهة انتهت بمقتل 6 مسلحين.

يشار إلى أن باكستان شهدت تصاعدا كبيرا في الهجمات الإرهابية عبر الحدود وخاصة في هذين الإقليمين الحدوديين، وتشير جماعات بحثية مستقلة إلى أن الجماعات المسلحة شنت خلال سبتمبر الماضي عددا قياسيا من الهجمات خلال شهر واحد في باكستان.