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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الاستقرار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستقرار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول تحتاج إلى بيئة مستقرة حتى تتمكن من تنفيذ خطط التنمية وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، أن الدول تحتاج إلى دعم قدراتها وتعزيز صمودها في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.

وأوضح أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تُبنى في دول تعاني من عدم الاستقرار، مؤكدًا أهمية دعم الدول وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الرئيس السيسي السيسي منتدي العلمين افريقيا

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