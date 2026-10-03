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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الاتحاد الأفريقي: أفريقيا ليست سوقا للاستهلاك بل قارة للإنتاج والاستثمار

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي
إسراء صبري

قال الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، إن القارة الأفريقية ثرية وتملك الموارد الطبيعية والمعادن الاستراتيجية ومصادر الطاقة، مضيفا: يجب أن يكون هناك استراتيجية أفريقية للتمويل وإنجاز المشروعات.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته بافتتاح منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، أن قارتنا ينقصها آليات فعالة لتحويل الشراكات إلى إنجازات ملموسة

واسترسل: يجب تفعيل السوق المشتركة الأفريقية لتنمية قارتنا، مضيفا: المنتدى يجب أن يخلق مشروعات محددة لتنمية قارتنا

وأوضح الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي: يجب ألا نعتبر أفريقيا سوقا للاستهلاك بل قارة للإنتاج والاستثمار، ويجب أن نجعل من اتفاقية التجارة الحرة سوقا حقيقية.

وقال: «نحن هنا في العلمين في وقت حساس بالنسبة لأفريقيا، وبالرغم من كافة التحديات، فإن أفريقيا تمتلك سوقًا مشتركة يمكن أن تدعم أجيالًا جديدة من الشركات».

وأوضح أن التحدي يتمثل في تحويل هذه المعرفة إلى عمل، من خلال مواءمة سياسة الاستثمارات وتعبئة الشركات للتنفيذ، مؤكدًا ضرورة تطوير طرق جديدة للتمويل، وجعل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقًا حقيقية.

الاتحاد الأفريقي منتدى العلمين أفريقيا للأعمال أفريقيا

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