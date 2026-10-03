الرجل الذي يدير غزة.. محاولة إسرائيلية جديدة لاغتيال العامودي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اغتيال علي العامودي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، الذي خلف يحيى السنوار فعلياً ويُوصف حالياً بأنه الرجل الذي يدير قطاع غزة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتائج محاولة الاغتيال لا تزال غير واضحة، مضيفة: "العامودي قاد خطة خداع لـ«حماس»، للإيحاء بأن الحركة تتخلى عن سلاحها وتسلّم جهاز حكمها المدني إلى «لجنة التكنوقراط» التابعة لـ«مجلس السلام» برئاسة نيكولاي ملادينوف".

الرجل الذي يدير غزة

وأفادت به القناة الإسرائيلية، بأن على العمودي يعرف في الدوائر الاستخباراتية والسياسية بأنه “الرجل الذي يدير قطاع غزة” خلال المرحلة الراهنة.

أوضحت التقارير أنه يعد أحد المسؤولين الأساسيين عن إدارة خطوات حركة حماس المتعلقة بملف نزع السلاح.

كما يتولى ترتيبات نقل إدارة جهاز الحكم المدني في القطاع إلى ما تعرف بـ “لجنة التكنوقراط” التابعة لمجلس السلام برئاسة المنسق الأممي السابق نيكولاي ملادينوف.

وصفت القناة العبرية العمودي بأنه “الرجل الأقوى في حركة حماس بقطاع غزة”، مستعرضة محطات من مسيرته؛ حيث أطلق سراحه سابقا ضمن صفقة تبادل الأسرى (صفقة شاليط)، وعمل عضوا بارزا في مكتب قائد الحركة الراحل يحيى السنوار.

تولى العمودي مسبقا منصب رئيس الجهاز الإعلامي للحركة.

وأشار التقرير إلى أن العمودي تولى القيادة الفعلية لحركة حماس داخل قطاع غزة إثر اغتيال السنوار.

ويمتد نفوذه التنظيمي ليشمل المنظومة العسكرية أيضا.

وأكدت القناة أن صعوده السريع جاء في ظل الفراغ القيادي الناشئ عن اغتيال عدد من أبرز الشخصيات والقيادات التاريخية للحركة خلال الحرب المستمرة.