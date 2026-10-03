رويترز تنشر أول صور لمساعد طيار “فلاي دبي”.. شاهد

نشرت رويترز أول صور لمساعد طيار “فلاي دبي” بعد السيطرة عليه في وقت سابق.

ووفق ما أوردت مصادر “العربية”، فإن المساعد همام الهمامي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقًا في سوريا.



وقالت السلطات العُمانية أنها منعت الهمامي من الطيران بعدما أدركت أن لديه أفكارًا متطرفة.

وأفادت تطورات التحقيقات الإماراتية بأن مساعد قائد الطائرة شرع في تنفيذ عملية إرهابية خلال الواقعة.

قال المدعي العام الإماراتي يوم السبت، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 حاول تنفيذ هجوم "إرهابي" أثناء الرحلة.

وقال المدعي العام الإماراتي إن مساعد الطيار هاجم الطيار داخل قمرة القيادة بفأس وحاول السيطرة على الطائرة.

عادة ما يتم الاحتفاظ بفأس الطوارئ في قمرة القيادة لاستخدامه أثناء حالات الطوارئ.

تم تجنب الكارثة يوم الأربعاء بعد أن تمكن الركاب وأفراد الطاقم من السيطرة على مساعد الطيار، الذي هاجم كابتن الطائرة فيما اعتبره المسؤولون الإسرائيليون محاولة واضحة لإسقاط الطائرة التي كانت تقل أكثر من 170 راكباً وفرداً من الطاقم.