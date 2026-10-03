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مـ.قتل طفل وإصابة 12 آخرين في استهداف مسيرة مركز "الميناء البري" السوداني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مـ.قتل طفل وإصابة 12 آخرين في استهداف مسيرة مركز "الميناء البري" السوداني

السودان
السودان
محمد على

قُـ.تل طفل وأصيب 12 آخرون في استهداف مسيرة مركز "الميناء البري" السوداني لإيواء النازحين بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وقالت اليونيسف، إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، وإن المصابين 5 فتيان و7 فتيات.

وأضافت ممثلة اليونيسف في السودان أنجيلا كيرني إن الأطفال والأسر الموجودين في المركز سبق أن فروا من مناطقهم بحثا عن الأمان، مشيرة إلى أن بعضهم اضطر إلى النزوح أكثر من مرة.

ودعت كيرني إلى وقف الهجمات على المواقع التي يلجأ إليها الأطفال والأسر النازحة، مؤكدة ضرورة توفير الحماية للمدنيين في أماكن الإيواء.

وتأتي الضربة في ظل استمرار تعرض المدنيين والمنشآت المدنية لهجمات في مناطق مختلفة من السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وقالت اليونيسف إن أكثر من 400 طفل قتلوا أو أصيبوا في السودان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن هجمات الطائرات المسيرة أسهمت في نسبة كبيرة من هذه الخسائر.

وأضافت المنظمة أن الهجمات طالت أيضا منازل ومنشآت مدنية، بينها مدارس ومرافق صحية وشبكات مياه وأسواق.

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