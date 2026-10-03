إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بأنها تلقت بلاغاً بإصابة ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز على مقربة من سلطنة عمان.

وذكرت الهيئة في تحذير عبر موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع على بعد 4 أميال بحرية شرق عمان، وأن ربان الناقلة، التي كانت تحمل النفط الخام، أفاد بأن جانبها الأيسر أُصيب بمقذوف مجهول، مؤكداً سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم وجود أي أثر بيئي في الوقت الراهن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، ونصحت البحارة بتوخي الحذر أثناء الإبحار في المنطقة وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

وتمثل هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة الهجمات التي تعرضت لها عدة ناقلات نفط وغاز أثناء عبورها مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.