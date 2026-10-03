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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

شهدت الـ 48 ساعة الماضية تصعيدا غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية  من  قصف محطة كهرباء في المدينة المنورة تغزي المسجد النبوي وسقوط مقذوف على مدرسة في نجران وقصف منطقة عشير بصواريخ باليستية .

المدينة المنورة 
فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت فجر الثلاثاء، محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.


توقيت الهجوم ونتائج التحقيق
وقال المالكي، وفقا لقناة العربية السعودية، إن الهجوم وقع عند الساعة 5:11 فجراً، مؤكداً أن نتائج التحقيق والاستدلال أثبتت تورط الميليشيا في التخطيط والتنفيذ، وذلك عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.

خروج محول عن الخدمة دون تأثر الشبكة
وأوضح أن الهجوم أسفر عن خروج أحد المحولات عن الخدمة دون أن تتأثر الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الاستهداف طال أحد الأعيان المدنية التي تغذي المسجد النبوي بالكهرباء.


امتداد لمحاولات استهداف الحرمين
وأضاف أن ذلك يأتي امتداداً لمحاولات استهداف الحرمين الشريفين واستثارة مشاعر المسلمين باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إجراءات ردع لحماية الحرمين وسلامة ضيوف الرحمن

وأكد استمرار التحالف في إجراءات الردع بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن.

مقذوف

يضرب مدرسة في نجران

كما صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الجمعة باشر الدفاع المدني السعودي في مدينة نجران سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدرسة، نتج عنه أضرار مادية.

صاروخ باليستي يصيب مصلى في عسير

وافادت مديرية الدفاع المدني السعودي  بسقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير .

وبحسب البيان الصادر عن الدفاع المدني السعودي ؛ فقد نتج عن ذلك إصابة مقيم  وأضرار فى مصلى داخل مبنى ومركبات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي .
 

وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني السعودية في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، قد باشرت سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.

تحالف دعم الشرعية السعودية ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن المسجد النبوي

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