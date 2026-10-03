سقطت على مصلى .. شظايا صاروخ حوثي تصيب مقيم أسيوي بمنطقة عسير

افادت مديرية الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير .

وبحسب البيان الصادر عن الدفاع المدني السعودي ؛ فقد نتج عن ذلك إصابة مقيم وأضرار فى مصلى داخل مبنى ومركبات.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي .



وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني السعودية في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، قد باشرت سقوط

شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه من قبل

الميليشيا الحوثية الإرهابية.



وختم تصريحاته قائلا : قد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.