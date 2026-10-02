قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء
الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية
السعودية.. اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت على خميس مشيط
5 سيارات سيدان زيرو في مصر.. تبدأ من 685 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود مرجان: دعوة الرئيس السيسي لـ منتدى مصر 2026 تفتح الباب أمام أفكار جديدة لخدمة الوطن

محمود مرجان
محمود مرجان
عبد الرحمن سرحان

أكد محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين والخبراء ومختلف مؤسسات الدولة للمشاركة في الجلسات التحضيرية لـ«منتدى مصر 2026» تعكس حرص الدولة على توسيع دائرة النقاش حول القضايا الوطنية، والاستماع إلى مختلف الرؤى قبل تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وقال مرجان، في تصريح اليوم. إن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في تنظيم جلسات للحوار، وإنما في توفير مساحة تجمع أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة مع مؤسسات الدولة، بما يسمح بطرح الأفكار ومناقشة التحديات من زوايا متعددة، والوصول إلى مقترحات يمكن الاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات.

 فتح المجال أمام المواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن فتح المجال أمام المواطنين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى يمثل وسيلة مهمة للاستفادة من الخبرات المجتمعية، مؤكدًا أن لدى المصريين أفكارًا وتجارب يمكن أن تضيف قيمة حقيقية عند مناقشة الملفات المرتبطة بالتنمية والاقتصاد والخدمات والقضايا المجتمعية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع التحديات من خلال رؤية متكاملة، تجمع بين الخبرة الحكومية والبرلمانية والمجتمعية، وتضع المواطن واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة والأفكار القابلة للتطبيق.

وأضاف محمود مرجان. أن مشاركة الشباب في فعاليات المنتدى تمثل عنصرًا مهمًا، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من حاضر الدولة ومستقبلها، مشددًا على أهمية منحهم فرصة للتعبير عن رؤيتهم والاستفادة من أفكارهم في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ. أن الحوار المطلوب يجب أن يتجاوز مجرد طرح الآراء إلى بحث الحلول والبدائل، ودراسة مدى إمكانية تنفيذ المقترحات المطروحة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مخرجات «منتدى مصر 2026».

وشدد  على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى تحمل رسالة واضحة بأهمية العمل المشترك، مؤكدًا أن بناء المستقبل مسؤولية تتطلب تعاون مؤسسات الدولة والمواطنين والخبراء والشباب، وتحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية تخدم الصالح العام.

وأضاف أن نجاح المنتدى يرتبط بقدرته على جمع الرؤى المتنوعة، والاستماع إلى المقترحات الجادة، والخروج بأفكار عملية يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة ويستجيب لتطلعات المواطنين.

محمود مرجان النائب محمود مرجان مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى وأحكام| استأجر رجل شقة سكنية فهل يجوز له أن يؤجرها لشخص آخر؟.. كيف نظر الإسلام إلى الشعر والشعراء؟.. ما صور تكريم الإنسان في القرآن؟

نقل الكلام

ما حكم نقل الكلام دون تحقق؟.. عالم بجامعة الأزهر يحذر

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يضعان حجر الأساس للمسجد الجامع بسموحة

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد