محمود مرجان: دعوة الرئيس السيسي لـ منتدى مصر 2026 تفتح الباب أمام أفكار جديدة لخدمة الوطن

أكد محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين والخبراء ومختلف مؤسسات الدولة للمشاركة في الجلسات التحضيرية لـ«منتدى مصر 2026» تعكس حرص الدولة على توسيع دائرة النقاش حول القضايا الوطنية، والاستماع إلى مختلف الرؤى قبل تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وقال مرجان، في تصريح اليوم. إن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في تنظيم جلسات للحوار، وإنما في توفير مساحة تجمع أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة مع مؤسسات الدولة، بما يسمح بطرح الأفكار ومناقشة التحديات من زوايا متعددة، والوصول إلى مقترحات يمكن الاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات.

فتح المجال أمام المواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن فتح المجال أمام المواطنين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى يمثل وسيلة مهمة للاستفادة من الخبرات المجتمعية، مؤكدًا أن لدى المصريين أفكارًا وتجارب يمكن أن تضيف قيمة حقيقية عند مناقشة الملفات المرتبطة بالتنمية والاقتصاد والخدمات والقضايا المجتمعية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع التحديات من خلال رؤية متكاملة، تجمع بين الخبرة الحكومية والبرلمانية والمجتمعية، وتضع المواطن واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة والأفكار القابلة للتطبيق.

وأضاف محمود مرجان. أن مشاركة الشباب في فعاليات المنتدى تمثل عنصرًا مهمًا، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من حاضر الدولة ومستقبلها، مشددًا على أهمية منحهم فرصة للتعبير عن رؤيتهم والاستفادة من أفكارهم في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ. أن الحوار المطلوب يجب أن يتجاوز مجرد طرح الآراء إلى بحث الحلول والبدائل، ودراسة مدى إمكانية تنفيذ المقترحات المطروحة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مخرجات «منتدى مصر 2026».

وشدد على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى تحمل رسالة واضحة بأهمية العمل المشترك، مؤكدًا أن بناء المستقبل مسؤولية تتطلب تعاون مؤسسات الدولة والمواطنين والخبراء والشباب، وتحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية تخدم الصالح العام.

وأضاف أن نجاح المنتدى يرتبط بقدرته على جمع الرؤى المتنوعة، والاستماع إلى المقترحات الجادة، والخروج بأفكار عملية يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة ويستجيب لتطلعات المواطنين.