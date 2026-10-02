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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
آية التيجي

نجح فريق طبي بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في التعامل مع حالة طبية نادرة لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، بعد وصولها إلى المعهد وهي تعاني من نزيف بالجهاز الهضمي، لتكشف الفحوصات عن وجود تكوين جنيني مشوه داخل معدتها، في حالة تُعرف طبيًا باسم «جنين داخل جنين».

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

بدأت الحالة باستقبال الطفلة داخل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، إثر معاناتها من نزيف بالجهاز الهضمي، وهو ما استدعى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنظار الجهاز الهضمي لتحديد سبب النزيف.

وأظهرت نتائج الفحوصات وجود كتلة غير معتادة داخل المعدة، وباستكمال التقييم الطبي تبين أن الكتلة تحتوي على تكوين جنيني مشوه، ما كشف عن حالة نادرة تُعرف باسم Fetus in fetu، أو «جنين داخل جنين».

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

جراحة ناجحة لاستخراج التكوين الجنيني

عقب الوصول إلى التشخيص، جرى التنسيق بين الفرق الطبية المتخصصة لوضع خطة علاجية تتناسب مع طبيعة الحالة، قبل إجراء جراحة استكشافية نجح خلالها الفريق الطبي في استخراج الكتلة والتكوين الجنيني الموجود بداخلها.

وخضعت الطفلة للمتابعة الطبية بعد الجراحة، وأفادت تفاصيل الحالة باستقرار وضعها الصحي، في خطوة عكست أهمية التشخيص الدقيق والتدخل الجراحي المتخصص في التعامل مع الحالات النادرة.

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

تكامل التخصصات الطبية وراء نجاح التدخل

اعتمد التعامل مع الحالة على التعاون بين تخصصات الجراحة والمناظير وطب الأطفال والتخدير والعناية المركزة، بما أتاح تقييم الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة ومتابعة الطفلة بعد التدخل الجراحي.

ويبرز هذا النجاح دور المعاهد والمستشفيات الجامعية في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، من خلال تكامل الخبرات الطبية وتوظيف وسائل التشخيص والتدخل الجراحي المتخصص.

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

ما هي حالة «جنين داخل جنين»؟

تُعرف حالة «جنين داخل جنين» طبيًا باسم Fetus in fetu، وهي حالة نادرة للغاية يُعثر فيها على تكوين جنيني غير مكتمل داخل جسم توأمه، ويُعتقد أنها ترتبط باضطراب نادر أثناء تطور التوائم في المراحل المبكرة من الحمل.

وتختلف تفاصيل الحالة من مريض إلى آخر بحسب موضع التكوين وحجمه ومدى تطوره، ويعتمد التشخيص والعلاج على التقييم الطبي والفحوصات المناسبة، وقد يتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا لإزالة التكوين وفقًا لطبيعة الحالة.

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بالصور

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

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