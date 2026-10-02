إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بـ بني سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام كوبري المطحن بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي أمام كوبري المطحن بمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، فيما باشرت الأجهزة المختصة رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.