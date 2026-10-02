تعليم بني سويف: حصول 9 مؤسسات على الاعتماد التربوي من هيئة ضمان الجودة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف،حصول 9 مؤسسات تعليمية جديدة بمختلف الإدارات التعليمية على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ليصل بذلك إجمالي عدد المؤسسات التعليمية المعتمدة على مستوى المحافظة إلى 34 مؤسسة خلال عام 2026، في إطار جهود المديرية للتوسع في تطبيق معايير الجودة والاعتماد والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والتعليمي.

وتضم المؤسسات التعليمية "التي حصلت على الاعتماد لأول مرة خلال العام الجاري" 7 روضات أطفال ومدرستين، بمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وذلك بعد استيفائها معايير واشتراطات الاعتماد، وصدور قرارات الاعتماد من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد وكيل التعليم الدكتور عصام عبد المهدي عمارة،أن حصول المؤسسات التعليمية على الاعتماد يأتي في إطار العمل المستمر على تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة العملية التعليمية، مشددًا على أهمية مواصلة تطبيق معايير الجودة والحفاظ على مستوى الأداء بعد الحصول على الاعتماد، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق المستهدفات التعليمية.

وتتضمن معايير الاعتماد عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وما يرتبط بهما من رؤية ورسالة المؤسسة، والقيادة والحوكمة، والموارد البشرية والمادية، والمشاركة المجتمعية، وضمان الجودة والمساءلة، فضلًا عن جودة التعليم والتعلم، وتحقيق نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب.

فيما أوضح أحمد الجارحي، مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية أن المؤسسات التعليمية التي حصلت على الاعتماد لأول مرة خلال العام الجاري تشمل: روضة صفط العرفا الابتدائية 2 بإدارة الفشن، وروضة أحمد شديد الجديدة بنات بإدارة ببا، وروضة المهندس دويدار الابتدائية بإدارة الواسطى، وروضة كمال قرني للتعليم الأساسي بإدارة ناصر، وروضة مودرن سكول عادل كو الخاصة بإدارة الفشن، وروضة محمود علي بطران الابتدائية بإدارة بني سويف، وروضة جمال أحمد عباس الابتدائية بإدارة ناصر، ومدرسة دلاص المجمعة 1 بإدارة ناصر، ومدرسة عزبة دوس الابتدائية المشتركة بإدارة الفشن.

وأشار مدير الإدارة إلى أن إدارة الجودة والاعتماد تواصل تقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية الراغبة في التقدم للحصول على الاعتماد، ومتابعة مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات المطلوبة، بما يسهم في نشر ثقافة الجودة وتحسين الأداء المؤسسي والتعليمي بمختلف المؤسسات.