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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: متابعة أعمال رد الشيء لأصله الخاصة بتغيير كابلات الاتصالات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، موقف تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله الخاصة بأعمال شركة المصرية للاتصالات، وذلك خلال لقائه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة- مدير مديرية الطرق والنقل، بحضور الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والإجراءات الخاصة بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال التي تم التصريح بتنفيذها.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس ناصر فراج موقف أعمال شركة المصرية للاتصالات، موضحًا أنه تم التنسيق مع الشركة للوقوف على موقف الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى التي سبق التصريح للشركة بالعمل بها.

وأكد مدير مديرية الطرق والنقل أنه تم متابعة موقف الأعمال والتنسيق مع الشركة تمهيدًا للبدء في إجراءات رد الشيء لأصله، عقب الانتهاء من الأعمال المصرح بها، بما يضمن التعامل مع المواقع التي تم تنفيذ الأعمال بها وفق الإجراءات القانونية والتنفيذية المقررة.

واعتمد المحافظ المذكرة المعروضة عليه بشأن الإجراءات المطلوبة لرد الشيء لأصله، بما يسمح بسرعة البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في ضوء متابعة المحافظة لأعمال المرافق والبنية الأساسية التي يتم تنفيذها داخل نطاق المحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال الأعمال المصرح بها، ثم إعادة الطرق والمواقع إلى أوضاعها الأصلية عقب الانتهاء منها.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال شركة المصرية للاتصالات تأتي ضمن مشروع قومي لتغيير الكابلات القديمة واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، وتوصيل شبكة الإنترنت فائق السرعة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات ودعم جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.

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