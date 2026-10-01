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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس نادي قضاة بني سويف يستقبل قيادات الصحة خلال قافلة طبية للتطعيم ضد الإنفلونزا

صحة بني سويف
صحة بني سويف

استقبل المستشار محمود رسلان رئيس نادي قضاة بني سويف،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتورة امنيه حسن مدير الطب الوقائي، خلال القافلة الطبية التي نظمها نادي قضاة بني سويف، لتوفير مصل الإنفلونزا الموسمية لأعضاء النادي والعاملين به.

وشهدت القافلة تقديم خدمات التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، في إطار جهود التوعية الصحية والوقائية، وحرص النادي على توفير الرعاية الطبية اللازمة لأعضائه، بالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف.

وأكد رئيس نادي قضاة بني سويف أهمية تنظيم مثل هذه القوافل الطبية، لما تمثله من دعم للجانب الوقائي والحفاظ على صحة أعضاء النادي وأسرهم والعاملين به، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مديرية الصحة بالمحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف أهمية الحصول على التطعيمات الموسمية، خاصة مع اقتراب موسم انتشار الإنفلونزا، مشيرًا إلى استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الوقائية والتوعية الصحية للمواطنين.

وتأتي القافلة ضمن جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والصحية بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية ووقائية تسهم في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض الموسمية.

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