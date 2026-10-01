محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

أعلن الفنان محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدم مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026، بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الـ34 من المهرجان، التي تحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر.

ووجّه محمد ثروت رسالة إلى جمهوره، استعرض خلالها مسيرته الفنية الممتدة لنحو 50 عامًا، مؤكدًا اعتزازه بما قدمه من أعمال فنية تنوعت بين أغاني الأطفال والأعمال الوطنية والدينية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال شكّلت رصيدًا فنيًا تناقلته الأجيال.

وقال محمد ثروت: «جمهوري الحبيب، على مدار خمسين عامًا من العطاء والغناء، قدمت لكم ما آمنت به من قيم، وتربت أجيال على أعمالي، من أغاني الأطفال إلى الأغاني الوطنية والدينية، وصنعت رصيدًا فنيًا عاش بين الأجيال».

وأضاف: «ولم أتأخر يومًا عن المشاركة في أي حدث يمثل بلدنا العزيز، وظل احترامي لبلدي، ولمصريتي وعروبتي، مبدأً لا أحيد عنه».

وأوضح الفنان أنه لم يعتد طوال مشواره الفني الحديث عن الكواليس بشكل علني أو عبر وسائل الإعلام والبيانات الصحفية، لكنه قرر هذه المرة الإعلان عن موقفه بشكل واضح.

وتابع: «طوال مشواري لم أعتد الحديث عن أي كواليس في العلن، أو عبر الإعلام والبيانات الصحفية، ولكن لأول مرة أقولها بوضوح: لن أقبل، ولن أشارك، في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين».

واختتم محمد ثروت بيانه بإعلان قراره قائلًا: «وعليه، قررت عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026».

ويأتي إعلان محمد ثروت في الوقت الذي تستعد فيه دار الأوبرا المصرية لإقامة الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر.