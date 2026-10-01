جمال عبد الحميد: كنت زملكاويًا وأنا في الأهلي.. وأخلصت للفريق الأحمر

تحدث جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، عن علاقته بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كاشفًا عن تفاصيل انتمائه للنادي الأبيض منذ سنواته الأولى، حتى خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص الفريق الأحمر.

وأكد جمال عبد الحميد أن ارتباطه بالزمالك كان موجودًا قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن انتماءه الشخصي لم يمنعه من تقديم كل ما لديه عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي.

وقال جمال عبد الحميد خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا كنت زملكاوي لما كنت بلعب في الأهلي، لكن أخلصت للأحمر»، موضحًا أنه كان حريصًا على الالتزام الكامل بقميص الأهلي والدفاع عن ألوان الفريق بكل قوة، رغم ميوله وانتمائه للزمالك.

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن انتقاله إلى الزمالك مثل محطة مهمة للغاية في مسيرته، مؤكدًا أن السنوات التي قضاها داخل النادي الأبيض تركت أثرًا كبيرًا في حياته الرياضية والشخصية.

وأضاف: «أفضل أيام حياتي كانت في الزمالك»، في إشارة إلى المكانة الخاصة التي يحتلها النادي في مسيرته، والذكريات التي ارتبطت بفترة وجوده ضمن صفوف الفريق.

وتحدث جمال عبد الحميد عن شخصية الزمالك ومكانته في كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن النادي يمتلك تاريخًا وجماهيرية كبيرة، وهو ما يجعله مختلفًا عن باقي الأندية.

وقال نجم الزمالك السابق: «الزمالك كبير ودائمًا خارج المنطق»، مؤكدًا أن ارتباطه بالنادي لم يكن مجرد فترة في مسيرته الكروية، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من تاريخه.

واختتم جمال عبد الحميد حديثه بالتأكيد على فخره الشديد بما قدمه مع الزمالك، قائلًا: «أتشرف إني جزء من تاريخ الزمالك»، مشددًا على اعتزازه بالفترة التي دافع خلالها عن ألوان القلعة البيضاء.