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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كامل الوزير: مشروعات الطرق والكباري والموانئ والمناطق اللوجستية تم تنفيذها من موازنة الدولة

وزير النقل
وزير النقل
هاني حسين

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن  مشروعات الطرق والكباري والمواني والمناطق اللوجستية تم تنفيذها من الموازنة العامة للدولة .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى " ، :" القروض تم الحصول عليها في مشروعات السكك الحدد ومترو الانفاق  وإحنا كنا بنقترض لأننا مكنش عندنا صناعة ".  


وتابع كامل الوزير: "انهاردة أصبح لدينا صناعة متكاملة لشبكة النقل والطرق في مصر".


وأكمل كامل الوزير: "لو خدت مصاريف التشغيل الفعلية لمترو الانفاق وقسمتها على عدد كراسي مترو الانفاق يطلع إننا بناخد 50 % من تمن التذكرة  وبنجيب الفرق من عوائد الاستثمار".

ولفت كامل الوزير: "محطات القطار الكهربائي السريع عبارة عن مول كبير وبداخله محطة لتعظيم العوائد".

النقل وزير النقل كامل الوزير اخبار التوك شو مصر

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