كامل الوزير: مشروعات الطرق والكباري والموانئ والمناطق اللوجستية تم تنفيذها من موازنة الدولة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروعات الطرق والكباري والمواني والمناطق اللوجستية تم تنفيذها من الموازنة العامة للدولة .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى " ، :" القروض تم الحصول عليها في مشروعات السكك الحدد ومترو الانفاق وإحنا كنا بنقترض لأننا مكنش عندنا صناعة ".



وتابع كامل الوزير: "انهاردة أصبح لدينا صناعة متكاملة لشبكة النقل والطرق في مصر".



وأكمل كامل الوزير: "لو خدت مصاريف التشغيل الفعلية لمترو الانفاق وقسمتها على عدد كراسي مترو الانفاق يطلع إننا بناخد 50 % من تمن التذكرة وبنجيب الفرق من عوائد الاستثمار".

ولفت كامل الوزير: "محطات القطار الكهربائي السريع عبارة عن مول كبير وبداخله محطة لتعظيم العوائد".