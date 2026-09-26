قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجمع مياه الصرف الصحى بأحد شوارع مدينة قنا | صور
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مساعد وزير النقل: الأتوبيس الترددي شريان حياة جديد على الدائري.. والمرحلة الثانية نقلة كبيرة

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حسام الفقي

أكد اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل  للطرق والكباري، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الأتوبيس الترددي شريان حياة جديد على الدائري  وتشغيل المرحلة الثانية إضافة قوية ومهمة للمواطنين. 

وأضاف  أن التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري اليوم،  تمثل نقلة نوعية كبرى في منظومة النقل الذكي والأخضر بمصر.


​وأكد اللواء حسام الدين مصطفى  أن دخول المرحلة الثانية الخدمة يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وتتويجاً لجهود وزارة النقل في تحويل الطريق الدائري إلى شريان حضاري منظم، خالٍ من العشوائية والازدحام.

واشار إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، بهدف تحقيق الربط بين الأتوبيس الترددي وشبكات المترو والمونوريل، إلى جانب وسائل النقل الجماعي الأخرى.


وأوضح ​أن هذا الربط يستهدف تسهيل حركة الركاب ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي، من خلال توفير نقاط اتصال بين الوسائل المختلفة بدلا من اعتماد الراكب على وسيلة نقل واحدة للوصول إلى وجهته، منوها إلى استهداف الوزارة تطوير منظومة نقل جماعي وبناء شبكة نقل جماعي مترابطة، تتيح للركاب الاستفادة من أكثر من وسيلة نقل خلال رحلاتهم، مع توفير نقاط اتصال بين الأتوبيس الترددي وشبكات المترو والمونوريل وخدمات النقل البري.

اللواء مهندس حسام الدين مصطفى وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطرق وزير النقل للطرق والكباري الأتوبيس الترددي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى واحكام| ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟.. ماذا يحدث عندما تقول للمُصلي حرما.. هل تجوز الصلاة بالنقاب؟

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

الشيخ علي محمود فرج

الأوقاف في ذكرى ميلاد علي محمود فرج : خدم القرآن تلاوةً وتعليمًا

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد