مساعد وزير النقل: الأتوبيس الترددي شريان حياة جديد على الدائري.. والمرحلة الثانية نقلة كبيرة

أكد اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الأتوبيس الترددي شريان حياة جديد على الدائري وتشغيل المرحلة الثانية إضافة قوية ومهمة للمواطنين.

وأضاف أن التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري اليوم، تمثل نقلة نوعية كبرى في منظومة النقل الذكي والأخضر بمصر.



​وأكد اللواء حسام الدين مصطفى أن دخول المرحلة الثانية الخدمة يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وتتويجاً لجهود وزارة النقل في تحويل الطريق الدائري إلى شريان حضاري منظم، خالٍ من العشوائية والازدحام.

واشار إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، بهدف تحقيق الربط بين الأتوبيس الترددي وشبكات المترو والمونوريل، إلى جانب وسائل النقل الجماعي الأخرى.



وأوضح ​أن هذا الربط يستهدف تسهيل حركة الركاب ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي، من خلال توفير نقاط اتصال بين الوسائل المختلفة بدلا من اعتماد الراكب على وسيلة نقل واحدة للوصول إلى وجهته، منوها إلى استهداف الوزارة تطوير منظومة نقل جماعي وبناء شبكة نقل جماعي مترابطة، تتيح للركاب الاستفادة من أكثر من وسيلة نقل خلال رحلاتهم، مع توفير نقاط اتصال بين الأتوبيس الترددي وشبكات المترو والمونوريل وخدمات النقل البري.