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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع صادرات مصر 44% خلال 7 أشهر

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير والشحن، إلى جانب عدد من التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.

ارتفاع الطلب المحلي يستحوذ على جانب من المعروض

وقال إيهاب واصف، في تقرير لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، خاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.

وأوضح أن زيادة الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءًا أكبر من المعروض، مشيرًا إلى أن استمرار نشاط التجارة الخارجية مع عدد من الأسواق، من بينها كندا وأستراليا، ساهم في تعويض جزء من التراجع الذي شهدته صادرات القطاع.

اضطرابات الطيران تؤثر على صادرات الذهب إلى الإمارات

وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن الإمارات، باعتبارها أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها خلال الفترة الأخيرة بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، ما انعكس على عمليات الشحن والتصدير.

وأضاف أن هذه التطورات تسببت في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية، الأمر الذي انعكس على إجمالي صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال الفترة محل الرصد.

تحديات إجرائية تواجه شركات الذهب المصدرة

ولفت واصف إلى وجود عدد من التحديات البيروقراطية والإجرائية التي تواجه الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية، خاصة شركات المشغولات الذهبية، موضحًا أن عمليات التصدير تتطلب التعامل مع عدة جهات، ما يزيد الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام الإجراءات.

وأوضح أن من أبرز هذه التحديات صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعقيد بعض إجراءات مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.

شعبة الذهب تطالب بتيسير إجراءات التصدير

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن معالجة هذه التحديات من شأنها تعزيز تنافسية قطاع الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، ورفع قدرة الشركات على التوسع في التصدير، خاصة مع وجود فرص أمام المنتج المصري في عدد من الأسواق الدولية.

2.4 مليار دولار صادرات الذهب خلال 7 أشهر

كانت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية قد تراجعت بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع بلغت نسبته نحو 65%.

ورغم هذا الانخفاض، ظلت الإمارات في صدارة الأسواق المستوردة للذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال الفترة المذكورة.

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