بمساحة 686فدانًا.. اعتماد الحيز العمراني الجديد لـ نجع حمادى وأبوتشت بقنا

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المخططات التفصيلية لمدينتي نجع حمادي وأبوتشت، في خطوة رئيسية تهدف إلى دفع جهود التنمية العمرانية المنظمة داخل المحافظة، والحد من انتشار المناطق العشوائية، والتأسيس لبيئة حضارية متكاملة تلبي تطلعات السكان وتواكب رؤية الدولة في التطوير.



وأكد محافظ قنا، بأن الاعتماد شمل المخطط التفصيلي لمدينة نجع حمادي على مساحة تصل إلى 507.73 فدان، إلى جانب المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت الممتد على مساحة 179 فدانًا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي صياغةً للمستهدفات الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينتين بما يخدم خطط التطوير الشامل.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذا الإجراء الاستراتيجي يُسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية المقدمة للأهالي، وتحسين جودة البيئة العمرانية، فضلاً عن رسم خريطة واضحة تتسق مع متطلبات التوسع العمراني السليم وتوفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.



فيما أشارت المهندسة رضوى عبدالرحمن، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى أن القرار يُعد الركيزة الأساسية لتيسير وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء للشرائح المختلفة من المواطنين، وضمان تنظيم استخدامات الأراضي بشكل آمن وفق الضوابط والاشتراطات الهندسية الرسمية.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضحت مدير التخطيط العمراني، بأن المخططات الجديدة تهدف بشكل جوهري إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، مع إيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينتين، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري وتوفير بيئة معيشية ومجتمعية أفضل للمواطنين.



