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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة غدا .. والعظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
أ ش أ

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة غدا، الأحد، بمعظم المحافظات بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية قياساً باليوم، نتيجة تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، لتصبح القيم أعلى من المعدلات الطبيعية.

وقالت "غانم" إن درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى سوف تصل إلى 34 درجة مئوية للعظمى والمحسوسة إلى 36 درجة، فيما تسجل على السواحل المطلة على البحر المتوسط 31 درجة، والمحسوسة تتراوح من 34 إلى 35 درجة، بينما تبلغ العظمى في جنوب الصعيد 40 درجة.

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون حارا على محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال النهار، بينما تسود أجواء معتدلة بشكل كبير خلال فترات الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق، خاصة مع استمرار نشاط الرياح بسرعة تتراوح من 30 إلى 35 كم/ساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء والإحساس بدرجات حرارة أقل، خاصة في أماكن الظل وخلال فترات الليل وساعات المساء.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى.

وعن فرص سقوط الأمطار، قالت “غانم” إن هناك فرصا لأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث تصل إلى 30% على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومنها السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من الصحراء الغربية، وقد تكون غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح، مشيرة إلى أن هناك فرصا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك بنسب حدوث ضعيفة جدا.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أفادت المتنبئ الجوي بأن حركة الملاحة على البحر الأحمر ستشهد اضطرابا غدا وتحديدا بمنطقتي خليج السويس وخليج العقبة مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين و3 أمتار.

وحول الشبورة المائية، توقعت “غانم” أن تتكون خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إلا أنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتختفي تقريبا في السابعة أو الثامنة صباحا لتتحسن الرؤية على أغلب الطرق.

ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فصل الخريف كونه يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، موضحة أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا سريعا اعتبارا من بعد غد، الاثنين، مع مزيد من الانخفاضات بنهاية الأسبوع الجاري لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية إلى جانب انخفاض ملموس خلال فترات الليل.

وشددت “غانم” على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية خاصة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، مع ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الكتل الهوائية

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