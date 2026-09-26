حقيقة تجمع مياه الصرف الصحى بأحد شوارع مدينة قنا | صور

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور تجمعات لمياه الصرف الصحي بأحد الشوارع الواقعة خلف مقر السجن العمومي سابقاً بمدينة قنا.



وأكدت شركة مياه الشرب بقنا، في بيان إعلامي رسمي، أن ظهور هذه التجمعات المائية جاء نتيجة للبدء الإجرائي في تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مخصصة بمحطة رفع الصرف الصحي بالمنطقة، وأنها كانت أعلنت مسبقاً للمواطنين عن خطة هذه الأعمال والمواعيد المحددة لخطوات تنفيذها تجنباً لأي إرباك في الخدمات.





وأضاف بيان شركة مياه الشرب بقنا، بأن الأطقم الفنية والمسؤولة سارعت فور رصد التجمعات بتطبيق خطة التعامل الفوري مع الموقف، حيث تم الدفع بالمعدات وسيارت الشفط اللازمة لسحب المياه وتجفيف الشارع بالكامل، بما يضمن إعادة الحركة الميدانية وطمأنة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالمنطقة.



متابعة ميدانية مستمرة

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على التزامها التام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات ومرافق الشبكة بكافة مراكز المحافظة، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية من خلال جداول زمنية محددة تقوّم كفاءة التشغيل وتضمن سلامة البيئة المحيطة.





واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق المتكامل مع كافة الجهات التنفيذية والمعنية للتعامل اللحظي مع أي بلاغات أو طوارئ قد تطرأ، حرصاً منها على استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة والحفاظ على السلامة العامة.