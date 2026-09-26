وزير الاتصالات: 200 ألف متخصص يعملون في تصدير الخدمات الرقمية من مصر

افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026، الذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات «SECC» بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تحت شعار "منهجيات الديفوبس المستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل".

وتنعقد فعاليات المؤتمر بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بالجيزة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجالات هندسة البرمجيات وتطوير وتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ويعد DevOpsDays سلسلة عالمية من المؤتمرات التقنية التي تُنظم في أكثر من 60 مدينة حول العالم، وتتناول موضوعات تطوير البرمجيات، وتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتكامل بينهما.

واستضافت القاهرة أولى دورات المؤتمر في المنطقة العربية عام 2018، لتصبح منذ ذلك الحين المدينة العربية الوحيدة التي تستضيفه، ونجح DevOpsDays Cairo في ترسيخ مكانته كمنصة تجمع مجتمع الـ DevOps والخبراء والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم بما يتيح تبادل المعرفة والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات التقنية.

وتناقش فعاليات المؤتمر هذا العام تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل على دورة حياة تطوير البرمجيات وعمليات التشغيل، إلى جانب استعراض الممارسات التي تدعم بناء بيئات تقنية أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات المحلية والكوادر المصرية لمواكبة المتطلبات المتغيرة للصناعة ورفع قدرتها على التعامل مع التقنيات المتقدمة.

وفي كلمته، أكد المهندس رأفت هندي أن ممارسات تطوير وتشغيل البرمجيات شهدت تحولًا كبيرًا مع ظهور ثقافة الديفوبس (DevOps)، والتكامل والتسليم المستمرين، والحوسبة السحابية، والانتقال من العمل اليدوي إلى أتمتة دورة العمل مع بقاء الإنسان طرفًا أساسيًا فيها.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم انتقالًا أكثر عمقًا نحو أنظمة تتمتع بقدر متزايد من الاستقلالية من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث تشارك في كتابة الأكواد واختبارها وتحليل أدائها واتخاذ بعض القرارات؛ بما يطرح تساؤلات حول كيفية الحفاظ على المساءلة والإشراف البشري، واختيار النموذج الأنسب لكل مهمة، ومراعاة استهلاك الطاقة والموارد الحوسبية والتكاليف، وضمان ملاءمة البرمجيات لمتطلبات الأمن السيبراني.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن مصر تمضي بخطى متسارعة في مسار التحول الرقمي مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية لملايين المواطنين، موضحا أن الديفوبس (DevOps) تمثل ركيزة أساسية لبناء خدمات رقمية موثوقة وقابلة للتوسع.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مؤخرًا «كرنك» الذي طوره مهندسون مصريون وهو أول نموذج لغوي ضخم مصري قادر على فهم اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مهندسي الديفوبس باعتبارهم الجسر الذي سينقل النماذج الرقمية من إنجاز تقني إلى خدمة تتسم باستدامة وموثوقية التشغيل؛ مؤكدا أن تطوير القدرات في مجال الديفوبس هو جوهر الاستثمار في الانسان.

وأكد المهندس رأفت هندي أن كفاءة وتميز الشباب المصري من المهندسين والمطورين والخبراء تمثل أحد أهم عناصر القوة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما أنها تعد عاملا محفزا للشركات العالمية للتوسع في أعمالها بمصر ثقةً في كفاءة الشباب المصري.

وأضاف أن قرابة 200 ألف متخصص يعملون حاليًا في تصدير الخدمات الرقمية من مصر إلى مختلف دول العالم؛ مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية هذه الميزة التنافسية، والحفاظ على ريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كأكبر وجهة منتجة وراعية للكفاءات المتخصصة في المنطقة العربية وأفريقيا.

وأعرب المهندس رأفت هندي عن ثقته في أن تسهم نقاشات المؤتمر في دعم بناء مجتمع المعلومات المصري الذي ينمو عامًا بعد عام، ليكون مجتمعًا لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يشارك في إنتاجها ويسهم بها مع شركائه في صناعة مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للإنسانية.

من جانبه أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن مؤتمر DevOpsDays Cairo يمثل منصة مهمة لمواكبة التطورات المتسارعة في هندسة البرمجيات، وتعزيز التواصل بين مجتمع التكنولوجيا في مصر والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن النسخة التاسعة تشهد مشاركة 66 متحدثًا، من بينهم 13 متحدثًا دوليًا من 9 دول، منوها بأن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما Agentic AI، يعيد تشكيل أساليب تطوير وتشغيل البرمجيات، وينقلها من أدوات مساعدة إلى أنظمة قادرة بشكل متزايد على التخطيط وتنفيذ المهام بدرجة أكبر من الاستقلالية، بما يتطلب تطوير منهجيات العمل وأطر الحوكمة والأمن، والاستثمار المستمر في المهارات والكفاءات المتخصصة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) في بناء وتطوير القدرات الهندسية في مصر، من خلال التدريب المتخصص والاستشارات وبناء القدرات، إلى جانب الشهادات والاعتمادات الدولية، بما يعزز جاهزية الشركات المحلية والمهندسين والمطورين المصريين للعمل والمنافسة في الأسواق العالمية.

وقد تضمنت أجندة اليوم أربعة مسارات رئيسية، تستعرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بتطور ممارسات ومنهجيات الديفوبس في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتشمل استدامة التكلفة والأثر البيئي، واستدامة العنصر البشري والحوكمة، واستدامة الأمن والموثوقية، إلى جانب استدامة الأدوات والبنية التحتية.

كما يشمل برنامج المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسية، تناقش مستقبل منهجيات DevOps من منظور الحوكمة، والمهارات والثقافة المؤسسية، والجوانب التنظيمية والتشغيلية.

ويشهد المؤتمر كذلك تنظيم ثلاث ورش عمل متخصصة تتناول تطبيقات عملية في مجالات الديفوبس والذكاء الاصطناعي.

وتختتم فعاليات المؤتمر بالإعلان عن الفرق الفائزة في مسابقة "توظيف الديفوبس والذكاء الاصطناعي لتسريع الأتمتة ودفع الابتكار"، التي تقدم للمشاركة بها 142 فريقًا، تأهل منها 20 فريقًا إلى المرحلة النهائية، بواقع 10 فرق طلابية و10 فرق من فئة الخريجين والمتخصصين. وتولت لجنة تضم 12 محكمًا تقييم الفرق المتأهلة، بواقع 6 محكمين مصريين و6 محكمين دوليين.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور هيثم حمزة رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات «SECC» بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعدد من قيادات الهيئة، ونخبة من مسئولي ومدراء تكنولوجيا المعلومات وعمليات تطوير البرمجيات في شركات محلية وعالمية .