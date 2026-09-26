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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة تشدد الرقابة على الولادات القيصرية وتغلق غرف عمليات مخالفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها للحد من معدلات الولادة القيصرية التي تُجرى دون حاجة طبية، مع التأكيد على أن القيصرية تظل خيارًا طبيًا مشروعًا في الحالات التي تستدعيها الحالة الصحية للأم أو الجنين، مشددة على ضرورة أن يستند قرار إجرائها إلى تقييم طبي دقيق ومبررات موثقة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لا تستهدف منع إجراء الولادة القيصرية، باعتبارها تدخلًا جراحيًا مشروعًا في الحالات التي تستدعيها الضرورة الطبية، وإنما تعمل على الحد من اللجوء إليها دون وجود مبرر طبي واضح.

وأوضح عبد الغفار أن مجرد رغبة السيدة في إجراء ولادة قيصرية لا تمثل سببًا كافيًا لاتخاذ القرار، مشددًا على ضرورة أن يستند اللجوء إلى التدخل الجراحي إلى تقييم طبي دقيق، وفقًا للمعايير والبروتوكولات المعتمدة، بما يحافظ على سلامة الأم والجنين ويحد من التدخلات غير الضرورية.

إغلاق غرف عمليات وأقسام ولادة بسبب مخالفات

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، إن الوزارة اتخذت قرارات حاسمة بإغلاق غرف عمليات وأقسام للولادة في عدد من المنشآت الطبية، بعد رصد وتوثيق إجراء عمليات قيصرية دون وجود مسوغ طبي واضح.

وأكد أن الوزارة مستمرة في أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية، للتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لإجراء الولادات القيصرية، وضمان عدم اللجوء إلى التدخل الجراحي إلا عند وجود ضرورة طبية موثقة.

حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بالمعايير الطبية

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تكثف حملاتها التفتيشية والرقابية الميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية، بهدف متابعة مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لإجراء الولادات القيصرية.

وأضاف أن أعمال التفتيش تستهدف التأكد من أن قرارات التدخل الجراحي تستند إلى تقييم طبي سليم، وأن المبررات الطبية اللازمة يتم توثيقها بصورة واضحة داخل الملف الطبي للمريضة.

تحديد الحاجة للقيصرية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة اعتمدت عددًا من الأدوات والمعايير العلمية التي تساعد الفرق الطبية على تقييم مدى الحاجة الفعلية إلى التدخل الجراحي.

ولفت إلى أن استخدام هذه الأدوات يهدف إلى دعم الفرق الطبية في اتخاذ قرارات الولادة بناءً على البيانات والتقييمات الطبية الدقيقة، وليس استنادًا إلى رغبة المريضة وحدها.

توثيق المبرر الطبي قبل اتخاذ قرار الولادة القيصرية

وشدد عبد الغفار على ضرورة التزام المنشآت الطبية والفرق المعنية بتوثيق المبرر الطبي لإجراء الولادة القيصرية، إلى جانب تسجيل جميع البيانات والقياسات المطلوبة بصورة كاملة ودقيقة في الملف الطبي للمريضة قبل اتخاذ قرار التدخل الجراحي.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على ضمان تقديم رعاية طبية آمنة، والحد من إجراء العمليات القيصرية غير الضرورية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الأم والجنين في التدخل الجراحي عندما تفرض الحالة الطبية ذلك.

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