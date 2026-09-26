طلب إحاطة للحكومة بشأن معاناة مواطني كفر شكر بسبب أزمة المواصلات

أعلن النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ القليوبية، خلال أول يوم من دور الانعقاد الثاني للمجلس، بشأن التدهور الحاد في منظومة النقل الداخلي والمواقف بمركز ومدينة كفر شكر، وتعطل مرفق خدمي حيوي، والتأخر في تطوير الموقف العمومي للمركز والمدينة.



النقل الداخلي

وقال شحاتة إن منظومة النقل الداخلي والمواقف بمركز ومدينة كفر شكر تشهد تدهورًا واضحًا ومستمرًا، الأمر الذي جعل انتقال المواطنين يوميًا معاناة حقيقية، في ظل النقص الشديد في وسائل النقل المنتظمة، وتوقف خطوط حيوية، وتعطل عدد من أتوبيسات المحافظة لسنوات، إلى جانب عدم استكمال التجهيزات الأساسية بموقف كفر شكر الجديد.

وأكد أن الأمر لم يعد مجرد شكوى عابرة من المواطنين بشأن مستوى الخدمة، وإنما أصبح قضية خدمة عامة تمس آلاف المواطنين بصورة يومية، وتؤثر بشكل مباشر على الطلاب والموظفين وكبار السن وجميع المترددين بين قرى ومركز ومدينة كفر شكر.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم بمكاتبات رسمية إلى المحافظة بشأن إعادة تشغيل مرفق النقل الداخلي بكفر شكر، انطلاقًا من أن هذا المرفق خدمي في الأساس وليس مشروعًا تجاريًا يُدار بمنطق الربح والخسارة فقط، خاصة أن توقف بعض الخطوط دفع المواطنين إلى الاعتماد على وسائل نقل غير منتظمة وأكثر تكلفة وأقل أمانًا.

وأوضح أنه سبق التنبيه إلى وجود أتوبيسات تابعة للمحافظة متوقفة منذ سنوات داخل الجراجات، في الوقت الذي تعاني فيه الخطوط القائمة من نقص حاد في عدد السيارات.

وأضاف أن الرد الوارد بشأن المكاتبة السابقة لم يقدم البيانات الأساسية التي تمكن مجلس النواب والمواطنين من الوقوف على حقيقة الوضع، حيث لم يتضمن بيانًا تفصيليًا بعدد الأتوبيسات المعطلة، وأسباب تعطل كل منها، ومدة التعطل، والتكلفة التقديرية للإصلاح، وحجم الخسائر المترتبة على استمرار توقفها، أو جدولًا زمنيًا محددًا لإعادتها إلى الخدمة، كما لم يتضح وجود مساءلة إدارية عن استمرار هذا الوضع لفترات طويلة.

وتساءل النائب هاني شحاتة قائلًا: «كيف يستمر مرفق النقل الداخلي التابع للمحافظة في التعطل لسنوات، بينما يقف المواطن يوميًا منتظرًا وسيلة مواصلات قد لا تأتي في موعدها، ثم يضطر إلى دفع تكلفة إضافية واستخدام وسائل نقل غير منتظمة للوصول إلى عمله أو جامعته أو مصالحه؟ وكيف يستمر العجز في الخطوط الحيوية دون وجود خطة زمنية واضحة ومعلنة لسد هذا العجز؟».

وأكد النائب هاني شحاتة أن المواطن لا يعنيه الدخول في إجراءات صيانة أو طرح تمتد لأشهر، وإنما ما يهمه هو توفير وسيلة نقل منتظمة وآمنة ومحترمة في المكان والوقت المناسبين.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتوقف عند الأتوبيسات وخطوط النقل فقط، وإنما تمتد إلى موقف كفر شكر الجديد، الذي جرى إنشاؤه منذ ما يقرب من عامين، إلا أن المذكرة المرفقة بشأنه تشير إلى عدم اكتمال عدد من عناصره الأساسية، ومنها أعمال الرصف والتسوية، والإضاءة الليلية، والمظلات، ومقاعد الانتظار، ودورات المياه، والتنظيم الداخلي للخطوط.

وذكر أن عدم اكتمال هذه التجهيزات - وفقًا للمذكرة - أدى إلى استمرار تسرب عدد من سيارات الأجرة إلى الموقف القديم وغيره، بما ترتب عليه ارتباك في حركة المرور، وغياب الانضباط، وتعريض المواطنين لمخاطر أثناء الانتظار وعبور الطرق، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من إنشاء الموقف الجديد.

وطالب النائب الحكومة والمحافظة والجهات المختصة بالنقل الداخلي والمواقف بضرورة إعداد بيان كامل ومحدث بأعداد أتوبيسات النقل الداخلي التابعة للمحافظة ومركز كفر شكر، مع تحديد العامل منها والمتوقف، وعدد الأتوبيسات التي كانت موجودة منذ 5 سنوات والتي كانت تخدم المحافظة.

كما طالب ببيان تفصيلي لكل أتوبيس متعطل يتضمن رقم الأتوبيس أو بياناته، وتاريخ بدء التعطل، وسبب التعطل، والحالة الفنية الحالية، وتكلفة الإصلاح المقدرة، والجهة المسئولة عن أعمال الصيانة، وموقف إجراءات الطرح أو التعاقد - إن وجدت.

وشدد شحاتة على ضرورة تحديد موعد زمني ملزم وواضح لإعادة الأتوبيسات القابلة للإصلاح إلى الخدمة، مع بيان ما تم اتخاذه فعليًا حتى تاريخه، وأسباب توقف أو ضعف بعض خطوط النقل الداخلي، والخطة الموضوعة لإعادة تشغيل الخطوط التي يحتاج إليها المواطنون، خاصة الخطوط التي تخدم القرى والطلاب والموظفين.

وطالب بدراسة تشغيل مؤقت أو التعاقد بشكل مرحلي لسد العجز الحالي في وسائل النقل، لحين الانتهاء من إصلاح الأتوبيسات، بما يضمن عدم ترك المواطنين دون خدمة بديلة، فضلًا عن موافاة المجلس بموقف موقف كفر شكر الجديد، وما تم إنجازه فعليًا منذ إنشائه، وما تبقى من أعمال، والتكلفة اللازمة لاستكمالها، ووضع برنامج زمني لاستكمال الرصف والمظلات والمقاعد ودورات المياه والإضاءة والتنظيم الداخلي للموقف، بما يجعله صالحًا للاستخدام الفعلي وليس مجرد موقع قائم على الأرض.