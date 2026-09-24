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وزيرة التنمية المحلية تتابع مع أعضاء مجلس النواب بــ7 محافظات الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع أعضاء مجلس النواب بــ7 محافظات الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظات المنيا والفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية والغربية وأسيوط ، لبحث بعض الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض  بأعضاء مجلس النواب وهم النائب كريم بدر حلمى من محافظة المنيا والنائب حسين غيتة محافظة المنيا والنائب الدكتور حمادة سليمان محافظة الفيوم والنائب محمد عبد العليم داود محافظة كفر الشيخ والنائب المهندس أحمد حلمى محافظة الإسكندرية والنائبة ولاء الصبان محافظة الدقهلية و النائب محمد الدماطي محافظة الغربية والنائبة ولاء هرماس رضوان محافظة الدقهلية والنائب محمد حمدى دسوقى محافظة أسيوط.

 التواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى حرص الوزارة علي التواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب للاستماع إلى مطالب ومشكلات المواطنين فى دوائرهم بمختلف محافظات الجمهورية لدراستها  وسرعة وضع حلول مستدامة لها بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات والوزارات المعنية .

واستمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع  إلي بعض المشكلات وطلبات المواطنين فى محافظات السادة النواب  وعلى رأسها دعم مشروعات البنية التحتية والمرافق لخدمة مختلف المناطق بالمحافظات والتصدي لمخالفات البناء والاشغالات والمتابعة الدورية لمنظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء والاستغلال الأمثل للأصول ، بالإضافة إلى إنشاء موقف جديد بديل لأحد المواقف العشوائية ورصف وإنارة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من المدن والأحياء والطرق المحلية التي تربط بين المحافظات المجاورة ، كما تم التطرق إلى بعض الملفات والخدمات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في المرحلة الثانية وضرورة تدخل الوزارة للتعامل مع شكاوي المواطنين والنواب تجاه بعض قيادات الإدارة المحلية في المحافظات التي يمثلها السادة النواب  .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة لأداء القيادات بالمحليات في جميع المحافظات ومحاسبة المقصرين والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات والاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرة إلى أن ملف التصالح والتصدي لمخالفات البناء والاشغالات علي رأس أولويات العمل اليومية لرؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة بفحص بعض الشكاوي والمشكلات التى أثارها السادة النواب وعرض تقرير شامل بالنتائج علي الوزيرة  .

كما وجهت د.منال عوض، قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة تلبية احتياجات وطلبات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم وتحقيق التنمية في المحافظات.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة مجلس النواب

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