منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا 2-0 بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم

حقق منتخب مصر للشباب الفوز على منتخب ليبيا بنتيجة 2-0، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، في الجولة الافتتاحية لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 20 سنة التي تقام في ضيافة غانا العام المقبل.

وسجل هدفي منتخب مصر كل من محمد عوض ومحمد حمد في الدقيقتين 19 و56 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب مصر أول 3 نقاط له في البطولة.



تشكيل منتخب مصر خلال المباراة

عمر عبد العزيز (23) ’ محمد عوض (3) ’ نور أشرف (2) ’ إياد مدحت (4) ’ مهند الشامي (5) ’ محمد رأفت (6) ’ محمد سمير "كونتا" (15) – محمد حمد (8) ’ عمر العزب (14) ’ أنس رشدي (20) ’ محمد هيثم (9).

ويجلس على مقاعد البدلاء: إياد تامر (1) – عبد الله بدير (13) – محمد فرج (21) – يونس الملاح (14) – عمر أمين (18) - ياسين عاطف (7) – محمود صلاح (10) – علي الجارحي (22) – أدهم كريم (25).