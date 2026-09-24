حسام حسن يعلن جاهزية منتخب مصر لمواجهة أنجولا.. ويؤكد: لا نعترف بالأعذار

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة أنجولا المرتقبة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، مشددًا على أن الجهاز الفني لا يبحث عن أعذار بسبب الغيابات أو الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

حسام حسن: اختياراتنا جاءت بعد متابعة دقيقة

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن قائمة الفراعنة تم اختيارها بعد متابعة دقيقة وشاملة لجميع اللاعبين، مؤكدًا أن الجهاز الفني لديه رؤية واضحة بشأن العناصر التي تمثل القوام الحالي للمنتخب.

وأشار حسام حسن إلى أن الاعتماد على اللاعبين المحترفين ومنحهم الثقة يأتي ضمن استراتيجية الجهاز الفني، بهدف تجهيزهم بالشكل المناسب وبناء قوام قوي للمنتخب خلال السنوات المقبلة.

العميد يعلق على استبعاد محمد الشناوي

وتحدث حسام حسن عن قرار استبعاد حارس المرمى محمد الشناوي من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن الأمر يتعلق برؤية الجهاز الفني واختياراته الفنية.

وقال: «هذه اختيارات الجهاز الفني الخالصة، نحن من ساهمنا في إعادة الشناوي لمستواه في أوقات سابقة مع المنتخب، مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين».

وأضاف: «لم أرَ في كرة القدم قط أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني؛ فالمدرب يظل مدربًا واللاعب يظل لاعبًا».

وشدد المدير الفني على أن قرارات الاستدعاء والاستبعاد تأتي وفق احتياجات المنتخب ورؤية الجهاز الفني في كل فترة.

حسام حسن يشكو ضيق فترة الإعداد

وتطرق حسام حسن إلى صعوبة الاستعداد للمباراة بسبب ضيق فترة تجمع اللاعبين، موضحًا أن الجهاز الفني لم يحصل على الوقت الكافي للعمل مع جميع العناصر قبل مواجهة أنجولا.

وقال: «هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يومًا، وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط، مما يفرض عليّ العمل المكثف في وقت قياسي».

وأضاف: «لهذا السبب أطلب دائمًا خوض المعسكرات مبكرًا للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».

وأكد المدير الفني أن قصر فترة الإعداد يفرض على الجهاز الفني التعامل مع الوقت المتاح بأقصى قدر من التركيز، خاصة مع أهمية ضربة البداية في مشوار التصفيات.

تجديد دماء منتخب مصر

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن تجديد دماء المنتخب يمثل أحد الأهداف الرئيسية للجهاز الفني منذ توليه المسؤولية.

وأوضح أن الجهاز يعمل منذ اليوم الأول على منح الفرصة لعناصر جديدة، مع السعي إلى خفض متوسط أعمار اللاعبين تدريجيًا، بهدف تكوين منتخب قادر على المنافسة وتحقيق أهداف الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

ويطمح منتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية أمام أنجولا، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.