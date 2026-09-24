وزير الخارجية لنظيرته الجورجية: مصر تتطلع لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها بمختلف المجالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 24 سبتمبر، ماكا بوتشوريشفيلي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجورجيا، والتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد على أهمية مواصلة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التعاون في قطاعات السياحة والطيران وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في استثمار الإمكانات الواعدة المتاحة لدى البلدين.

ووجه وزير الخارجية الدعوة إلى نظيرته الجورجية لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في مواصلة التشاور ودفع جهود تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الإيرانية والحرب الروسية–الأوكرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.