رودري يكشف تفاصيل جديدة عن صراع ريال مدريد وبرشلونة على ضمه

كشف رودري، لاعب برشلونة، عن موقف ريال مدريد من التعاقد معه قبل انتقاله إلى النادي الكتالوني، مؤكدًا أن النادي الملكي أبدى اهتمامًا واضحًا به منذ البداية.

وقال رودري في تصريحات تلفزيونية: «رأيت الكثير من الناس يقولون إن ريال مدريد لم يكن يريدني وما إلى ذلك، لكن من موقعي يجب أن أقول إن ريال مدريد أظهر اهتمامًا منذ اللحظة الأولى».

وأضاف: «كان تعاملهم مثاليًا، وقدموا كل ما لديهم تقريبًا وأظهروا اهتمامهم، وأنا أقدّر ذلك، لأنني تحدثت مع أشخاص من النادي».

وعن حقيقة تواصله مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أوضح رودري: «هل تحدثت مع فلورنتينو بيريز؟ فهذا أمر سأحتفظ به لنفسي».

وتابع: «تحدثت مع أشخاص من هناك، ونقلوا لي مدى حماسهم ورغبتهم في أن أذهب إليهم، وهذا بالطبع جعل قراري بالانتقال إلى برشلونة أكثر صعوبة».