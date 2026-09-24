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هل إعطاء مريضة السرطان من الزكاة جائز إذا لم تكن محتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل إعطاء مريضة السرطان من الزكاة جائز إذا لم تكن محتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب

مريضة السرطان
مريضة السرطان
محمد شحتة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن “حكم إعطاء زميلة مريضة بالسرطان من أموال الزكاة رغم عدم احتياجها المادي؟”.

شروط إخراج الزكاة

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن الزكاة عبادة مفروضة لها شروط محددة، سواء في المال الذي تُخرج منه، أو في الشخص الذي تُعطى له، مشيرًا إلى أن من شروط استحقاق الزكاة أن يكون المستفيد فقيرًا أو مسكينًا أو غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية.

وأضاف أن المريضة إذا كانت غير محتاجة ماديًا، فلا يجوز إعطاؤها من أموال الزكاة، حتى لو كانت تعاني من مرض شديد، مؤكدًا أن الزكاة ترتبط بالحاجة المالية وليس بالحالة الصحية فقط.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يمكن إعطاؤها المال بنية الهدية أو الهبة أو الصدقة، لافتًا إلى أن باب الصدقة واسع ويجوز فيه الإعطاء للغني والفقير، والصحيح والمريض، دون قيود الزكاة.

وأكد أن مساعدة المرضى ودعمهم أمر محمود ومطلوب، لكن ينبغي التفريق بين الزكاة كفريضة لها ضوابط، والصدقة التي يُفتح بابها على مصراعيه لمختلف أوجه الخير.

احتساب الديون من الزكاة

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن إمكانية احتساب الدين على أحد الأقارب من أموال الزكاة وإسقاطه عنه.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن ذلك جائز ولا حرج فيه، خاصة إذا كان المدين غير قادر على السداد، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا إسقاط الدين ابتداء واعتباره من الزكاة بنية صحيحة.

وأضاف أن هناك رأيًا فقهيًا آخر يرى إعطاء المدين مبلغ الزكاة أولًا، ثم يقوم بسداد الدين بعد ذلك، إلا أن الرأي الأول يُجيز إسقاط الدين مباشرة دون هذه الخطوة، باعتبار أن الأمر في الحالتين يحقق المقصود نفسه.

وأشار إلى أن النية هي الأساس في هذه المسألة، فإذا نوى الدائن إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة، جاز ذلك شرعًا وكان صحيحًا، مؤكدًا أن هذا هو ما يُفتى به في كثير من الحالات.

وأكد أن هذا التصرف يُعد من صور التيسير على الناس ومراعاة ظروفهم، خاصة في حالات العجز عن السداد، موضحًا أنه لا إشكال شرعي في إسقاط الدين بنية الزكاة طالما توفرت الشروط. 

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