الحرس الثوري: مبادرات قواتنا غيّرت معادلة الميدان

أكد الحرس الثوري الإيراني أن مبادرات القوات المسلحة الإيرانية غيّرت معادلة الميدان، مشدداً على أن المعيار الأساسي لتغيير موازين القوى هو مقدار حرية العمل التي تم انتزاعها من العدو.

وقالت استخبارات الحرس الثوري، في بيان اليوم الخميس، إن مقاومة الإيرانيين وشجاعتهم والاستخدام الذكي للجغرافيا وضعا أنماط القتال الأمريكية باهظة التكلفة أمام طريق مسدود، وأديا إلى إخلاء وتعطيل قواعد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ونقل القوات إلى الأردن وتكبيدها خسائر.

وأوضح البيان، أن ذلك أدى إلى تحميل الشعب الأمريكي كلفة باهظة للحفاظ على وجود محدود الجدوى في محيط إيران، لافتاً إلى أن مبادرات القوات المسلحة غيّرت معادلة الميدان وأصبحت القواعد والمدارج والحظائر والطائرات وحاملات الطائرات الأمريكية عرضة لضربات مستمرة.

واعتبر الحرس أن استمرار قوة النيران الإيرانية وضع منطق زيادة القوات الأمريكية أمام معادلة متناقضة، فزيادة الوجود تؤدي إلى مزيد من الأهداف وارتفاع الخسائر، وتقليصه مع الإصرار على الهيمنة يؤدي إلى حشد الشعوب ضده.

لا نخشى الحرب

وفي سياق متصل، أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي أن عبارة "لا نخشى الحرب" التي وردت في خطاب الرئيس مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي نداء مدوٍ وحازم من الشعب الإيراني وصل صداه إلى العالم.