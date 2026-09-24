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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تقويض دور الأونروا أو استبدالها بمنظمة أخرى

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٤ سبتمبر، في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المنعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة  أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والسيد كريستيان سوندرز، القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته رفض مصر القاطع للمحاولات الرامية إلى تقويض دور الأونروا أو استبدالها بأي منظمة أخرى أو نقل مسئولياتها إلى الدول المضيفة، مشدداً على أن استهداف الوكالة وموظفيها ومنشآتها يمثل مساساً بمنظومة العمل متعدد الأطراف.

 وأشار إلى مقتل موظفي الأونروا في قطاع غزة، وتعطل أكثر من ١٢٠ منشأة و٦٢ بئر مياه تابعة لها، فضلاً عن تعطل نصف أسطول مركباتها وتراجع قدرتها على توزيع المياه النظيفة و تقديم الخدمات للسكان.

كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى استمرار نزوح أكثر من ٣٤ ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مؤكداً أن إضعاف الأونروا ستكون له تداعيات إنسانية وأمنية واسعة تتجاوز الأراضي الفلسطينية إلى الدول المضيفة. 

وشدد على أن تمويل الوكالة يمثل ضرورة إنسانية وتنموية وأمنية، داعياً إلى توفير تمويل مرن ومتعدد السنوات، ورفع القيود المفروضة على الوكالة وموظفيها وحماية منشآتها وحصاناتها.

وأكد الوزير عبد العاطي استمرار دعم مصر السياسي والمؤسسي للأونروا بصفتها نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية للوكالة، وداعياً الدول التي أوقفت أو خفضت دعمها إلى إعادة النظر في مواقفها. كما شدد على أن ولاية الأونروا، المستمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممتدة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٩، مجدداً رفض مصر لأي محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري الأونروا أيمن الصفدي

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