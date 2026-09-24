بالتزامن مع كلمة نتنياهو.. ممداني يغرس شجرة زيتون بمشاركة عائلات من غزة

نشر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني مقطع فيديو يوثق لحظة غرس شجرة زيتون في مقر إقامته، وذلك بمشاركة عائلات فلسطينية قادمة من قطاع غزة تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة الأمم المتحدة.

وأظهر المقطع، الذي نُشر على منصة "إكس" يوم الخميس، المجموعة وهي تتشارك وجبة طعام عقب عملية الغرس؛ وتُعد أشجار الزيتون - وأغصانها على وجه الخصوص - رمزاً للسلام، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين ممداني وبنيامين نتنياهو على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد نشر يوم الثلاثاء مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيه ممداني بدعم حركة حماس و"التحريض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك".

وصرح نتنياهو بأنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة "لقول الحقيقة بشأن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك أيضاً".

يذكر أن نتنياهو سبق أن وظّف اسم ممداني في حملته الانتخابية عبر لوحة إعلانية كُتب عليها: "إنهم يريدون خسارة نتنياهو لا تدعوهم ينتصرون".