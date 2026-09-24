قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية
البنك المركزي: معدلات التضخم في مصر أصبحت مستقرة.. وتراجع الأسعار العالمية قلص زيادات الكهرباء والإيجارات
بعد أيام..استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة
مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور
الأوراق والمستندات الرسمية.. طريقة تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026
برلماني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة حملت رسائل مصر للعالم.. وثوابت واضحة في مواجهة الأزمات
لاعب أنجولا: مواجهة محمد صلاح في القاهرة «هدية».. وأتمنى أن تكون بداية رحلة رائعة
محلل سياسي: الصين نجحت في فرض نفسها قوة دولية.. وواشنطن تعيد حساباتها في التعامل معها
وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة منفتحة على كافة الآراء ولا تمييز بين أغلبية ومعارضة
عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي
قوات وأسلحة.. ماكرون يعلن عن تحرك عسكري فرنسي في السعودية لحماية مسار النفط
بالتزامن مع كلمة نتنياهو.. ممداني يغرس شجرة زيتون بمشاركة عائلات من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالتزامن مع كلمة نتنياهو.. ممداني يغرس شجرة زيتون بمشاركة عائلات من غزة

نتنياهو وممداني
نتنياهو وممداني
ناصر السيد

نشر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني مقطع فيديو يوثق لحظة غرس شجرة زيتون في مقر إقامته، وذلك بمشاركة عائلات فلسطينية قادمة من قطاع غزة تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة الأمم المتحدة.

وأظهر المقطع، الذي نُشر على منصة "إكس" يوم الخميس، المجموعة وهي تتشارك وجبة طعام عقب عملية الغرس؛ وتُعد أشجار الزيتون - وأغصانها على وجه الخصوص - رمزاً للسلام، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين ممداني وبنيامين نتنياهو على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد نشر يوم الثلاثاء مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيه ممداني بدعم حركة حماس و"التحريض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك". 

وصرح نتنياهو بأنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة "لقول الحقيقة بشأن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك أيضاً". 

يذكر أن نتنياهو سبق أن وظّف اسم ممداني في حملته الانتخابية عبر لوحة إعلانية كُتب عليها: "إنهم يريدون خسارة نتنياهو لا تدعوهم ينتصرون".

كلمة نتنياهو ممداني يغرس شجرة زيتون عائلات من غزة عائلات فلسطينية قادمة من قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

ترشيحاتنا

شهيناز

شاهيناز: الرجل لازم يستحق يكون سيد.. والمرأة اللي يعتمد عليها بتحتاج تظهر شخصيتها القوية

أسامة كمال

اختبار الضغط.. أسامة كمال يحلل تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: الفقر الحقيقي هو الاستسلام وفقدان الأمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد