قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية
البنك المركزي: معدلات التضخم في مصر أصبحت مستقرة.. وتراجع الأسعار العالمية قلص زيادات الكهرباء والإيجارات
بعد أيام..استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة
مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور
الأوراق والمستندات الرسمية.. طريقة تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026
برلماني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة حملت رسائل مصر للعالم.. وثوابت واضحة في مواجهة الأزمات
لاعب أنجولا: مواجهة محمد صلاح في القاهرة «هدية».. وأتمنى أن تكون بداية رحلة رائعة
محلل سياسي: الصين نجحت في فرض نفسها قوة دولية.. وواشنطن تعيد حساباتها في التعامل معها
وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة منفتحة على كافة الآراء ولا تمييز بين أغلبية ومعارضة
عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي
قوات وأسلحة.. ماكرون يعلن عن تحرك عسكري فرنسي في السعودية لحماية مسار النفط
بالتزامن مع كلمة نتنياهو.. ممداني يغرس شجرة زيتون بمشاركة عائلات من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأوراق والمستندات الرسمية.. طريقة تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026

تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين
تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين
خالد يوسف

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تجديد بطاقة التموين وخطوات إضافة الأفراد على بطاقة التموين 2026، وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة، وتأتي هذه التساؤلات في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحديث قواعد بيانات الدعم وتسهيل الإجراءات إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الدعم السلعي والخبز لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الأسر بدقة بالاعتماد على الرقم القومي.   

تجديد بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجديد بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، دون اللجوء إلى الذهاب لمقار مكاتب التموين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين والمحافظة على عدم الازدحام والتكدس داخل المكاتب.

تجديد بطاقة التموين

طريقة تحديث البطاقات التموينية 2026

يمكن للمواطنين تحديث بطاقات التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة منصة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات.

- الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

منصة مصر الرقمية

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

- إدخال العنوان ومحل الإقامة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

- الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث، سواء للكهرباء أو المياه.

- وثيقة الزواج.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- بيانات المؤهل الدراسي.

- بيانات الممتلكات، ومنها السيارات.

- كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

تأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين، كالتالي:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- النقر على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين «الحالة الاجتماعية».

إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- النقر على أيقونة «إضافة».

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار ما يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

الأوراق والمستندات الرسمية تحديث بيانات بطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2026 وصول الدعم السلعي والخبز لمستحقيه الفئات الأولى بالرعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

ترشيحاتنا

حد السحب من ATM في مصر.. 30 ألف جنيه يوميًا

حد السحب من ATM في مصر.. 30 ألف جنيه يوميًا

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 24 سبتمبر 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 24 سبتمبر 2026

رائحة الفم الكريهة.. 7 أسباب قد تكون وراء المشكلة وكيف تتعامل معها

رائحة الفم الكريهة.. 7 أسباب قد تكون وراء المشكلة وكيف تتعامل معها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد