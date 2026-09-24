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أحمد شوبير: الأهلي لم ولن يتفاوض مع مصطفى محمد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: الأهلي لم ولن يتفاوض مع مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
يارا أمين

رد الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد بشأن انضمام بعض اللاعبين إلى منتخب مصر بسبب رغبة النادي الأهلي في التعاقد معهم، مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا تستند إلى منطق، وفقًا لرؤيته.

وجاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، عقب رسالة من أحد المستمعين قال فيها إن أحمد عيد وخالد صبحي ومصطفى محمد انضموا إلى المنتخب بسبب رغبة الأهلي في التعاقد معهم في ذلك الوقت.

وقال شوبير ردًا على ذلك: «وبعدين دلوقتي اتشالوا عشان الأهلي مكنش عايزهم ولا عشان إيه؟ الأهلي مكنش عايز بيزيرا بالمرة يعني! أو شيكو بانزا».

وأضاف متسائلًا: «طب الأهلي ما أخدش خالد صبحي ليه؟ إيه المشكلة اللي كانت موجودة يعني؟! معتقدش كان في أي مشكلة».

وتابع: «ومخدش مصطفى محمد ليه؟ وقولتلك هنا بدل المرة مليون مرة، الأهلي لم ولن يتفاوض مع مصطفى، بس الناس عندنا بتحب الإشاعات».

وأكد شوبير، خلال حديثه، رفضه الربط بين اختيارات قائمة المنتخب ورغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن عدم انتقال بعض الأسماء إلى القلعة الحمراء يؤكد، من وجهة نظره، عدم صحة هذا الربط.

أحمد شوبير النادي الأهلي أحمد عيد مصطفى محمد بيزيرا

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