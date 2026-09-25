هنصوم كام ساعة؟.. موعد شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر 2027

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1448 هـ / 2027 م، حيث تشير الحسابات الفلكية المعتمدة الصادرة عن أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه يفصلنا عن حلول الشهر الكريم نحو 136 يوماً.

وتحظى المواعيد الفلكية لبداية الأشهر الهجرية باهتمام واسع لدى المواطنين لمتابعة خريطة الإجازات الرسمية ومواقيت الاستعداد للطقوس الدينية.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2027 فلكياً

ووفقاً للحسابات الفلكية والتقديرات المعتمدة لولادة هلال شهر رمضان:

• تاريخ بداية شهر رمضان: يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الأحد 7 فبراير 2027.

• استطلاع الهلال: تُجري دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع اللجان العلمية والفلكية استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم السبت (29 رجب/شعبان) لتأكيد الرؤية الشرعية وبدء الصيام.

موعد عيد الفطر السعيد 2027

وتظهر التقديرات الفلكية المقررة لعدة شهر رمضان لعام 2027 ما يلي:

• عدّة الشهر الكريم: يُتوقع أن تكون عدة شهر رمضان 30 يوماً متكاملة.

• وقفة عيد الفطر: توافق يوم الإثنين 8 مارس 2027.

• أول أيام عيد الفطر: يوافق أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك فلكياً يوم الثلاثاء 9 مارس 2027.

حقيقة الاعتماد على الحسابات الفلكية

وتؤكد الجهات الرسمية ودار الإفتاء المصرية دائماً أن الإعلان الفعلي والنهائي لبداية الشهر الكريم وأيام العيد يعتمد كلياً على الرؤية الشرعية الميدانية التي تُجرى عبر المراصد المعتمدة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، فيما تُعد الحسابات الفلكية دليلاً استرشادياً قاطعاً يساعد اللجان العلمية في تحديد إمكانية وتوقيت رؤية الهلال.

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة واقتراب الموعد الفعلي للنهاية الجغرافية لفصل الصيف، يترقب الشارع المصري بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، وما يتبعه من تغيير رسمي في الساعات وتأخيرها لمدة 60 دقيقة كاملة، والذي يرتبط بشكل مباشر ببدء العمل بـ المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 والقرارات الوزارية المنظمة للمحالت العامة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الحركة المرورية والنشاط التجاري.

موعد بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة

ووفقاً للتوقيتات الرسمية المحسوبة قانوناً:

• تاريخ التطبيق: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الجمعة الأخير من شهر أكتوبر (الموافق 29 أكتوبر 2026).

• آلية التغيير: يتم تأخير الساعة بـ 60 دقيقة كاملة؛ فعندما تصل الساعة إلى 12:00 منتصف الليل (صباح الجمعة 30 أكتوبر)، يتم إرجاعها رسمياً لتصبح 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي

وتُطبق المحليات واللجان العليا لترخيص المحال العامة الضوابط الشتوية لمواعيد التشغيل على النحو التالي:

• المحلات والكافيهات والمطاعم:

o المحلات التجارية والمالية: تُفتح يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.

o المطاعم والمقاهي والبازارات: تُفتح من الساعة 5:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

o الجمعة والعطلات الرسمية: يتم تمديد موعد الإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد والعطلات الرسمية لتُغلق المحلات الساعة 11:00 مساءً والمطاعم والكافيهات الساعة 1:00 صباحاً.