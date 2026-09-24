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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«سي آي إيه»: مخطط روسي لاستهداف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بمسيرات

مسيرات جيربيرا الروسية
مسيرات جيربيرا الروسية
خاطر عبادة

حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، من أن روسيا تخطط لشن هجمات بطائرات مسيرة بحرية ضد جنوب أوروبا، وتحديداً إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وبحسب التحذير الأمريكي، تعتزم موسكو توسيع نطاق عملياتها من أوروبا الشرقية ودول البلطيق إلى منطقة البحر المتوسط وأوروبا الغربية؛ عبر إطلاق مسيرات من سفن حاويات في عرض البحر لضرب الموانئ والمطارات والبنى التحتية.

مسيرات "جيربيرا" المخبأة في الحاويات

ونقلت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، عن مصادر استخباراتية، أن نظام الرئيس فلاديمير بوتين سيستخدم طائرات بدون طيار من طراز "جيربيرا" يمكن إخفاؤها داخل حاويات الشحن التجارية وإطلاقها عبر المنجنيق.

ويبلغ طول الطائرة نحو مترين وعرض جناحيها 2.5 متر، وتصل سرعتها إلى 160 كم/ساعة ومداها الأقصى 600 كم، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى النصف الشرقي من إسبانيا بما في ذلك مدريد والأندلس، ومعظم الأراضي الإيطالية والجنوب الفرنسي بما في ذلك تولوز ومرسيليا.

وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الليتوانية للصحيفة: "سيستخدمون طائرات بدون طيار تُطلق من البحر مخبأة في حاويات الشحن.. الأمر ليس صعباً على الإطلاق"، مشيراً إلى أن حمولتها رغم صغرها؛ قادرة على إغلاق ميناء أو مطار مؤقتاً.

الناتو: روسيا تحت أعلى ضغط وتصعّد حربها الهجينة

وقال مسؤول كبير في حلف الناتو لصحيفة “التليجراف” البريطانية، إن الحلفاء الأوروبيين يستعدون لتصعيد الحملة الهجينة الروسية، مؤكداً أن "روسيا تشعر بدرجة من الضغط هي الأعلى في أي وقت خلال الحرب".

وأضاف أن زيادة عمليات التخريب الروسية هي رد فعل الكرملين على بذل الحلفاء المزيد من الجهد للدفاع عن أنفسهم ودعم أوكرانيا.

وأكدت وكالة المخابرات المركزية أنها أبلغت باريس ومدريد وروما باحتمال تصعيد الهجمات الاستطلاعية على الجناح الجنوبي للناتو، وذلك بعد زيارة مديرها جون راتكليف الغامضة إلى موسكو في 25 أغسطس لتحذير روسيا من أي استفزاز يستهدف الحلف.

قلق أوروبي وهدف زرع الفتنة

وأثار التقرير قلقاً في العواصم الأوروبية، حيث طالبت النائبة الإيطالية “ليا كوارتابيل” بتوضيح فوري من الحكومة حول إجراءات الحماية.

فيما عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع، في 16 سبتمبر، وحذر قائلاً: "طبيعة العدوان والتهديدات الروسية تتغير.. لا أحد في مأمن".

وقال محللون إن هدف موسكو من استهداف دول بعيدة عن خط المواجهة؛ هو زرع الفتنة واستغلال الخلافات السياسية الداخلية حول دعم أوكرانيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات في الدول الثلاث العام المقبل.

وتأتي هذه التحذيرات بعد اختراق 4 مسيرات روسية للمجال الجوي المولدوفي صباح اليوم الخميس، حيث قالت الرئيسة مايا ساندو إن "الحرب الروسية تُعرّض أوروبا بأكملها للخطر". 

روسيا الاستخبارات الأمريكية مسيرات روسية جنوب أوروبا

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